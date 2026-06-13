Los hospitales Macarena y Valme tendrán por primera vez el robot Da Vinci, la cirugía de precisión con raíces en la NASA

La cirugía robótica sigue ganando terreno en los hospitales públicos andaluces. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará tres nuevos robots Da Vinci al Hospital de Jerez, al Hospital Virgen Macarena y al Hospital Virgen de Valme, en Sevilla, dentro de su estrategia para extender esta tecnología quirúrgica avanzada a los hospitales de referencia de la comunidad.

Hace poco más de un año, el Hospital Virgen del Rocío celebraba sus 3.000 intervenciones con el robot quirúrgico Da Vinci. Cuando llegó al centro allá por 2007 fue un hito para la sanidad pública andaluza y desde entonces se ha consolidado como la tecnología más avanzada en el campo de la cirugía, fruto de las investigaciones de la NASA.

Con esta incorporación, la sanidad pública andaluza reforzará el despliegue de la cirugía robótica, una técnica mínimamente invasiva que permite intervenciones con mayor precisión, menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. Es especialmente usual en especialidades como Urología, Cirugía General o Ginecología.

Para ello, el contrato de suministro, previsto en régimen de arrendamiento sin opción de compra, contará con un presupuesto base de licitación de 7,6 millones de euros al año durante cinco años.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que se trata de "una medida estratégica que pone a los pacientes en el centro, mejora la precisión quirúrgica y reduce tiempos de recuperación y complicaciones". Según ha señalado, "la cirugía robótica no es futuro, es presente, y va a estar disponible también en Jerez como ya lo está en los principales hospitales de Andalucía".

Más de 1.400 procedimientos robóticos el primer año

Actualmente, el SAS cuenta con 13 robots Da Vinci distribuidos por centros sanitarios de toda la comunidad: dos en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y uno en Cádiz, Huelva y Jaén. Con los tres nuevos equipos previstos, Andalucía avanzará en la creación de nodos territoriales de cirugía robótica y en la mejora del acceso de los pacientes a esta tecnología.

La previsión del SAS es que el futuro robot del Hospital de Jerez pueda realizar más de 540 procedimientos al año. En el caso del Virgen Macarena, la estimación supera los 530 procedimientos anuales, mientras que en el Virgen de Valme se prevén cerca de 370. En conjunto, los tres nuevos equipos permitirían incorporar más de 1.400 procedimientos robóticos anuales a la actividad del sistema sanitario público andaluz.

Sanz ha subrayado que el objetivo del Gobierno andaluz es ampliar esta tecnología "a todos los hospitales de referencia de Andalucía", con profesionales formados y equipos multidisciplinares acreditados. "Estamos cumpliendo el compromiso de ampliar la cirugía robótica a todos los hospitales de referencia de Andalucía, formando a nuestros profesionales y generando más calidad, más seguridad y mejores resultados para los pacientes", ha afirmado.

Urología, Cirugía General y Ginecología: líderes en intervenciones robotizadas

En Andalucía, la especialidad con mayor número de intervenciones robotizadas es Urología, seguida de Cirugía General y Ginecología. Según la Junta, el número de procedimientos robóticos supera ya los 2.000 al año en el conjunto de la comunidad.

El consejero ha incidido en que esta tecnología permite "cirugías más seguras, con menos secuelas y más calidad de vida tras la intervención". En este sentido, ha defendido que el objetivo es que los pacientes puedan beneficiarse de estos avances sin necesidad de desplazarse a otros centros.

Sanz también ha recalcado la importancia de acompañar la incorporación tecnológica con formación específica. "No basta con tener tecnología, hay que saber utilizarla bien. Por eso estamos capacitando y acreditando a cirujanos y equipos multidisciplinares, garantizando que la cirugía robótica llegue con seguridad y rigor asistencial", ha explicado.

El titular de Sanidad ha enmarcado esta actuación en la apuesta de Andalucía por la innovación quirúrgica dentro del Sistema Nacional de Salud. "Andalucía está liderando la implantación real y programada de la cirugía robótica. No vamos a permitir que la innovación se concentre solo en unas pocas comunidades", ha remarcado.