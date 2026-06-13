SANIDAD PÚBLICA
Los hospitales Macarena y Valme tendrán por primera vez el robot Da Vinci, la cirugía de precisión con raíces en la NASA
El objetivo del SAS es extender esta tecnología quirúrgica avanzada en más centros de referencia de la comunidad, donde ya está consolidada en hospitales como el Virgen del Rocío en especialidades como Urología, Cirugía General y Ginecología
La cirugía robótica sigue ganando terreno en los hospitales públicos andaluces. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) incorporará tres nuevos robots Da Vinci al Hospital de Jerez, al Hospital Virgen Macarena y al Hospital Virgen de Valme, en Sevilla, dentro de su estrategia para extender esta tecnología quirúrgica avanzada a los hospitales de referencia de la comunidad.
Hace poco más de un año, el Hospital Virgen del Rocío celebraba sus 3.000 intervenciones con el robot quirúrgico Da Vinci. Cuando llegó al centro allá por 2007 fue un hito para la sanidad pública andaluza y desde entonces se ha consolidado como la tecnología más avanzada en el campo de la cirugía, fruto de las investigaciones de la NASA.
Con esta incorporación, la sanidad pública andaluza reforzará el despliegue de la cirugía robótica, una técnica mínimamente invasiva que permite intervenciones con mayor precisión, menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. Es especialmente usual en especialidades como Urología, Cirugía General o Ginecología.
Para ello, el contrato de suministro, previsto en régimen de arrendamiento sin opción de compra, contará con un presupuesto base de licitación de 7,6 millones de euros al año durante cinco años.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido que se trata de "una medida estratégica que pone a los pacientes en el centro, mejora la precisión quirúrgica y reduce tiempos de recuperación y complicaciones". Según ha señalado, "la cirugía robótica no es futuro, es presente, y va a estar disponible también en Jerez como ya lo está en los principales hospitales de Andalucía".
Más de 1.400 procedimientos robóticos el primer año
Actualmente, el SAS cuenta con 13 robots Da Vinci distribuidos por centros sanitarios de toda la comunidad: dos en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y uno en Cádiz, Huelva y Jaén. Con los tres nuevos equipos previstos, Andalucía avanzará en la creación de nodos territoriales de cirugía robótica y en la mejora del acceso de los pacientes a esta tecnología.
La previsión del SAS es que el futuro robot del Hospital de Jerez pueda realizar más de 540 procedimientos al año. En el caso del Virgen Macarena, la estimación supera los 530 procedimientos anuales, mientras que en el Virgen de Valme se prevén cerca de 370. En conjunto, los tres nuevos equipos permitirían incorporar más de 1.400 procedimientos robóticos anuales a la actividad del sistema sanitario público andaluz.
Sanz ha subrayado que el objetivo del Gobierno andaluz es ampliar esta tecnología "a todos los hospitales de referencia de Andalucía", con profesionales formados y equipos multidisciplinares acreditados. "Estamos cumpliendo el compromiso de ampliar la cirugía robótica a todos los hospitales de referencia de Andalucía, formando a nuestros profesionales y generando más calidad, más seguridad y mejores resultados para los pacientes", ha afirmado.
Urología, Cirugía General y Ginecología: líderes en intervenciones robotizadas
En Andalucía, la especialidad con mayor número de intervenciones robotizadas es Urología, seguida de Cirugía General y Ginecología. Según la Junta, el número de procedimientos robóticos supera ya los 2.000 al año en el conjunto de la comunidad.
El consejero ha incidido en que esta tecnología permite "cirugías más seguras, con menos secuelas y más calidad de vida tras la intervención". En este sentido, ha defendido que el objetivo es que los pacientes puedan beneficiarse de estos avances sin necesidad de desplazarse a otros centros.
Sanz también ha recalcado la importancia de acompañar la incorporación tecnológica con formación específica. "No basta con tener tecnología, hay que saber utilizarla bien. Por eso estamos capacitando y acreditando a cirujanos y equipos multidisciplinares, garantizando que la cirugía robótica llegue con seguridad y rigor asistencial", ha explicado.
El titular de Sanidad ha enmarcado esta actuación en la apuesta de Andalucía por la innovación quirúrgica dentro del Sistema Nacional de Salud. "Andalucía está liderando la implantación real y programada de la cirugía robótica. No vamos a permitir que la innovación se concentre solo en unas pocas comunidades", ha remarcado.
- PP y Vox ultiman 'in extremis' el primer gran acuerdo de la legislatura en Andalucía con el objetivo de cerrar la investidura de Juanma Moreno
- Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía, que fue alto cargo de la SEPI en la etapa de Vicente Fernández
- El primer 'no' de Vox al PP complica el gobierno en solitario de Juanma Moreno: 'Andalucía no va a ser una excepción
- Los 'ocho' de Adelante Andalucía en el Parlamento: profesores, enfermeros o jornaleros se estrenan como diputados
- Una conocida playa de Huelva llena las noches de verano con un festival de música y grandes artistas nacionales
- El SAS refuerza su plan de verano: se disparan un 80% los contratos a médicos y aumentan las camas en hospitales
- La Junta de Andalucía convoca oposiciones este mes para 250 plazas de la Administración General: plazos y categorías disponibles
- Una testigo del caso de agresión sexual recibió un mensaje amenazante del CEO de la productora, que luego denunció un ‘hackeo’