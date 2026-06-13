Plan de choque para la seguridad vial en las carreteras de Andalucía: señales, marcas viales y barreras metálicas serán renovadas

La Junta de Andalucía movilizará 14 millones de euros para la mejora de la seguridad en las carreteras de titularidad autonómica. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda llevará a cabo la renovación de la señalización, el balizamiento y los sistemas de contención. La red de carreteras de la provincia de Sevilla será la más beneficiada, seguida de Granada y Córdoba. Hasta 10.500 kilómetros de carreteras se verán beneficiados tras esta decisión.

El presupuesto inicial asciende a los 14 millones de euros para un contrato de dos años con posibilidad de prórroga. Según informa la Junta de Andalucía, en el presente acuerdo se aglutinan todos los trabajos necesarios para la renovación de los elementos de seguridad de la carretera. Las tareas previstas son la instalación y reposición de señalización vertical, el pintado y eliminación de marcas viales, la instalación de barreras metálicas de seguridad o la sustitución y reposición de defensas. Igualmente, también abordarán la instalación de sistemas de contención y atenuadores de impacto, así como de pórticos, banderolas y carteles y guías sonoras. Del mismo modo, la Consejería de Fomento renovará el balizamiento y elementos retrorreflectantes.

Sevilla es la provincia que más recibirá

Igualmente, las actuaciones se han dividido en ocho lotes -uno por provincia- para descentralizar el trabajo en cada territorio y facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas. Sevilla será el territorio que más fondos recibirá para la renovación de todo tipo de elementos de señalización, mientras Huelva es la que menos. El desglose por lotes queda de la siguiente manera:

Sevilla: 2.582.700 euros.

Granada: 2.294.786 euros.

Córdoba: 2.009.208 euros.

Málaga: 1.647.396 euros.

Cádiz: 1.444.440 euros.

Almería: 1.161.272 euros.

Huelva: 972.564 euros.

Andalucía asfaltará 120 carreteras autonómicas en 2026

Cabe recordar que la Junta de Andalucía fijó en sus presupuestos de 2026 un total de 120 intervenciones prioritarias para reparar desperfectos y asfaltar 1.000 kilómetros de carreteras. Para ello presupuestó más de 150 millones de euros a distribuir durante los años 2026 y 2027 a través de un macro contrato licitado por 140 millones de euros.

Está dividido en dos partes. En primer lugar, un macrocontrato con más de 110 proyectos repartidos por todas las provincias autonómicas que se licitará por un importe de 144 millones de euros determinados en función de las prioridades detectadas en cada una de las provincias. El plan abarca todas las provincias aunque son las de Sevilla, Jaén y Córdoba las que tienen más carreteras de titularidad autonómica en las que se realizarán labores de asfaltado. Junto a esto, la Junta ha diseñado una batería de intervenciones singulares que suman un presupuesto de 26 millones de euros.

Más de 10.000 kilómetros

La red de carreteras de titularidad autonómica de la Junta de Andalucía está integrada por aquellas vías que discurren íntegramente dentro del territorio andaluz y no forman parte de la Red de Carreteras del Estado. Actualmente, alcanza una longitud de aproximadamente 10.550 kilómetros, distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

La red se organiza en tres niveles jerárquicos. La Red Básica concentra los principales corredores de largo y medio recorrido y conecta las grandes áreas metropolitanas andaluzas con los accesos exteriores de la comunidad. Por su parte, la Red Intercomarcal articula las conexiones entre ciudades medias, áreas subregionales y núcleos de actividad económica, mientras que la Red Complementaria garantiza la accesibilidad a zonas rurales, espacios naturales y enclaves de interés turístico o estratégico.

Desde la aprobación de la red autonómica en 2005, la Junta ha llevado a cabo sucesivas actualizaciones para incorporar nuevas carreteras, mejorar la identificación de las vías y responder a la evolución de la demanda de tráfico. Todas las carreteras autonómicas están señalizadas con la letra A, seguida de una numeración que distingue los distintos tipos de red, siendo la autovía A-92 la principal excepción histórica.