El Tiempo en Andalucía
La AEMET avisa: llegan las tormentas a Andalucía con alerta amarilla y riesgo de granizo
Las comarcas de Guadix y Baza (Granada), así como Cazorla y Segura y la capital y los Montes de Jaén, estarán en aviso amarillo por tormentas entre las 12:00 y las 21:59 horas durante este domingo
A una semana del inicio oficial del verano, el tiempo dará un giro en media España y en algunas zonas de Andalucía. La llegada de una masa de aire frío en altura favorecerá la formación de tormentas durante la jornada de este domingo 14 de junio, motivo por el que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos en varias zonas de la comunidad.
Según la previsión oficial, las comarcas de Guadix y Baza (Granada), así como Cazorla y Segura y la capital y los Montes de Jaén, estarán en aviso amarillo por tormentas entre las 12:00 y las 21:59 horas. La AEMET advierte de que estos episodios podrán ir acompañados de rachas de viento ocasionalmente muy fuertes, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.
Chubascos tormentosos en otras zonas de España
La situación forma parte de un episodio de inestabilidad que afectará a buena parte del país. La irrupción de aire frío en capas altas de la atmósfera debilitará el anticiclón y favorecerá la aparición de chubascos tormentosos, que localmente podrían venir acompañados de granizo, especialmente en zonas montañosas del interior.
Pese a la llegada de las tormentas, el calor seguirá siendo protagonista en Andalucía. Córdoba alcanzará los 35 grados, mientras que Sevilla y Jaén rondarán valores similares. Las noches también seguirán siendo cálidas, con mínimas que no bajarán de los 21 grados en ciudades como Sevilla, Cádiz, Almería, Málaga y Jaén.
La inestabilidad continuará durante el lunes en buena parte de España, aunque las previsiones apuntan a una progresiva estabilización de la atmósfera a partir del martes. Hasta entonces, la AEMET recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos ante la posibilidad de tormentas localmente intensas en el interior andaluz.
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