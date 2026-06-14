Andadores, camillas y emisoras para audífonos: la Junta de Andalucía licita 1,5 millones en material para alumnos con necesidades especiales

Andadores, bipedestadores o grúas de transferencia. Son algunos de los materiales que la Junta de Andalucía adquirirá para facilitar el día a día en las aulas de más de 1.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en centros docentes de la comunidad.

Son dispositivos de apoyo que ayudan a una persona a mantenerse de pie cuando no puede hacerlo por sí sola, a levantarla y trasladarla si tiene movilidad reducida o a ayudarla a caminar. También se habilitarán camillas o dispostivos como las emisoras de audífonos, para transmitir el sonido directamente al audífono o al receptor que lleva una persona con discapacidad auditiva. Se trata de materiales necesarios pero de un elevado importe económico, sin embargo, su uso cambia radicalmente el día a día de los menores.

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), acaba de publicar la licitación de un expediente para la compra de material específico por un importe de 1,5 millones de euros, una inversión mucho mayor a la realizada por la Consejería a lo largo de este año. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 16 de junio.

Fotografía de un bipedestador. / El Correo

Según ha informado la consejera en funciones, María del Carmen Castillo, el expediente incluye más de 2.000 unidades de 77 artículos diferentes, dirigidos a cubrir distintas necesidades del alumnado. Entre ellas, ayudas para el desplazamiento, el aseo, el control postural, el posicionamiento o la comunicación.

"Actuaciones como esta demuestran una vez más que la Educación Especial es una prioridad para la Junta de Andalucía, por eso estamos trabajando de forma continuada para mejorar la atención de estos escolares”, ha señalado Castillo.

Fotografía de una grúa de transferencia. / El Correo

En concreto, la licitación contempla la adquisición y el suministro de andadores, bipedestadores, grúas de transferencia o camillas, entre otros materiales. También incluye elementos que se adaptarán a las necesidades específicas del alumnado, como corsés silla o emisoras y receptores para audífonos destinados a estudiantes con discapacidad auditiva.

Una inversión de 150.000 en 2026

Esta nueva licitación se suma a la inversión realizada por la Consejería en lo que va de 2026, cuando ha destinado cerca de 150.000 euros a la compra de 46 corsés silla, 77 emisoras y 63 receptores que ya han sido entregados a los centros docentes.

Desde 2019, la Consejería ha distribuido material para alumnado con necesidades educativas especiales por un importe de 7,8 millones de euros. En esa cantidad se incluyen ayudas técnicas TIC y no TIC, como pupitres, ordenadores y material específico. También se ha proporcionado mobiliario para las aulas de apoyo y herramientas didácticas para facilitar el aprendizaje de los escolares.