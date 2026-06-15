La Formación Profesional crece en Andalucía con casi 250.000 plazas para el próximo curso: aumentan los cursos virtuales y se crean seis nuevos títulos

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio con cerca de 200.000 plazas públicas. La novedad este próximo curso está centrada en el incremento de la oferta formativa en modalidad virtual y en la nueva creación de ofertas formativas enfocadas en la demanda laboral actual. A esto hay que añadir otras 50.000 plazas de carácter privado.

Para el próximo curso, la Consejería ha ofertado un total de 198.722 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional pública, de las cuales 30.275 son de nueva creación. Este incremento consolida la apuesta del Gobierno andaluz por estas enseñanzas, que ha permitido la creación en los últimos ocho años de 77.827 nuevas plazas, lo que supone un crecimiento del 64,38% respecto a 2018. Del total de las nuevas plazas ofertadas, 28.265 corresponden a la modalidad virtual (FP a distancia) que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más).

La consejera de Desarrollo Educativo incidió en que a esta cifra hay que añadir otras 50.000 plazas privadas. "Aproximadamente ocho de cada diez plazas ofertadas son públicas y el resto son privadas", apuntó la consejera Carmen Castillo.

Más oferta de educación virtual y nuevos ciclos formativos

La principal novedad es la modalidad virtual para atender una demanda creciente en este perfil. Se incorporan 7 ciclos formativos nuevos: uno de grado medio, en Farmacia y Parafarmacia (IES José Caballero, Huelva), y 6 de grado superior: Dietética (IES Cornelio Balbo, Cádiz); Documentación y administración Sanitaria (CPIFP Aynadamar, Granada); Coordinación de emergencias y Protección Civil (IES Galileo Galilei, Córdoba); Enseñanza y animación sociodeportiva (IES Las Fuentezuelas, Jaén); Acondicionamiento físico (IES Núm. 1 Universidad Laboral, Málaga) y Educación y control ambiental (IES Albert Einstein, Sevilla).

Además, se amplían las plazas en ciclos ya ofertados en modalidad virtual, con el objetivo de flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación, mejorar la accesibilidad en todo el territorio y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación. La ampliación de estos puestos escolares se produce en ciclos formativos de las familias profesionales de Administración y Gestión, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con alta empleabilidad.

Junto a la modalidad virtual, la Consejería pone a disposición de las familias 2.010 nuevas plazas de nuevo ingreso en oferta completa, que se repartirán entre 77 nuevos ciclos formativos y 16 nuevos cursos de especialización. Una oferta más amplia y conectada con el mercado laboral.

Como novedad, se implantarán por primera vez en Andalucía seis nuevos títulos: el grado superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina en el CPIFP Javier Imbroda (San José de La Rinconada, Sevilla) y cinco cursos de especialización. Dos de ellos pertenecen a la nueva familia profesional de Inteligencia Artificial y Big Data: Aprendizaje automático: gestión de datos y entrenamiento y Aprendizaje automático: instalación, despliegue y explotación de sistemas, ambos en el IES Zaidín-Vergeles (Granada).

Se trata de un ámbito formativo emergente por el que la Consejería viene apostando desde 2021, cuando puso en marcha el primer curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, cuya oferta se ampliado hasta alcanzar una cifra de 15 cursos para 2026/2027.

Los otros tres nuevos cursos de especialización combinan sectores tradicionales y emergentes: Tecnología y gestión quesera en el IES La Jara (Villanueva de Córdoba, Córdoba); Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones (IES Gran Capitán, Córdoba); y el Curso de Especialización en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, que se podrá estudiar el próximo curso en el IES San Miguel (Jabugo, Huelva), el IES Gran Capitán de Córdoba y en el CPIFP Hurtado de Mendoza de Granada.

De hecho, en la planificación de la oferta se han tenido en cuenta los perfiles más demandados por los sectores productivos emergentes. Ejemplos de ello son los grados superiores en Automatización y robótica industrial; Programación de la producción en fabricación mecánica; Sistemas electrotécnicos y automatizados, o el grado medio en Electromecánica de maquinaria.

Más de 550 ofertas están vinculadas directamente al ámbito tecnológico, incluyendo enseñanzas de la familia de Informática y Comunicaciones y cursos de especialización centrados en la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el big data. En total, para el curso 2026/2027 se podrán estudiar en Andalucía 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y cursos de acceso a FP, un 33,66% más que en 2018, con un amplio abanico de titulaciones diferentes hasta alcanzar las 197.

Proceso de admisión

En las solicitudes de oferta las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de 10 opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación. Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.