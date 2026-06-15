La Junta de Andalucía crea una nueva dirección general para coordinar y reforzar la lucha contra los incendios forestales

La Agencia de Emergencias de Andalucía, creada en enero de 2025, cambiará su estructura directiva para reforzar la coordinación interna en la lucha contra los incendios. La Consejería de Presidencia que dirige Antonio Sanz ha acordado la creación de una dirección general de Gestión de Incendios Forestales que asumirá todas las competencias. Al frente estará Jorge Luque Illescas, un técnico con experiencia en el Infoca.

Este nombramiento, que se enmarca dentro de la reordenación interna que está acometiendo la Junta de Andalucía en la Agencia de Emergencias, fue aprobado en el Consejo de Gobierno de la pasada semana y ya se ha hecho efectivo. Jorge Luque Illescas es ingeniero de Montes y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, con más de veinte años de trayectoria en la Administración pública andaluza y "una amplia experiencia en gestión ambiental y emergencias", según subrayan desde la Consejería.

A lo largo de su carrera ha participado directamente en dieciocho campañas del Plan Infoca, desarrollando funciones de coordinación y dirección técnica en la extinción de incendios forestales, lo que le confiere un conocimiento profundo del operativo y del territorio andaluz. Hasta su nombramiento, desempeñaba el puesto de asesor técnico de prevención y extinción de incendios forestales, tras haber ocupado responsabilidades como jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos y otros puestos técnicos vinculados a la gestión ambiental y la protección del medio natural.

"Contar con una persona con dedicación exclusiva al frente de esta Dirección General resulta fundamental para garantizar la operatividad del sistema, mejorar la toma de decisiones y asegurar una coordinación eficaz de los distintos dispositivos que intervienen en la prevención y extinción de incendios forestales, especialmente en escenarios de alta presión y riesgo como los que caracterizan la campaña de verano", explican desde la Consejería.

Riesgo elevado de incendios

El nombramiento del nuevo director general se produce cuando Andalucía acaba de iniciar el pasado 1 de junio el periodo de máximo riesgo de incendios que este año es de especial gravedad debido a la abundante vegetación que se ha generado por las precipitaciones que, posteriormente, se ha secado debido a las altas temperatura .

El Plan Infoca, que coordina la Agencia de Emergencias de Andalucía, cuenta para este año con 4.700 efectivos que se encuentran ya en situación de máxima alerta. Dispone de veintitrés Centros de Defensa Forestal (Cedefo), 11 subcentros y tres bases de Brigadas de Refuerzo. En cuanto a los medios aéreos, cuenta este año con 43 unidades.

El plan estatal contra incendios también se ha adelantado a este 1 de junio. En este caso se trata de recursos disponibles a demanda de las necesidades de cada una de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía cuenta con más de 400 efectivos pertenecientes al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la UME, con base aérea en Morón de la Frontera (Sevilla). No son recursos asignados exclusivamente a Andalucía.