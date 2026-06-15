Andalucía deniega casi un millar de aulas nuevas a colegios concertados y congela los acuerdos en Bachillerato

Con el fin del proceso de escolarización en los colegios concertados de Andalucía, las direcciones de los centros ya saben cuántas aulas nuevas estrenarán el próximo curso o, de lo contrario, cuántas deberán cerrar. La caída de la natalidad está cambiando el mapa de unidades, también en los colegios concertados de la comunidad, y eso se ve reflejado en la pérdida o subida paulatina de aulas. Los datos provisionales publicados en BOJA dejan un escenario poco cambiante: se pasa de 645 unidades concertadas a 665, con un saldo final de 20 aulas nuevas desde Infantil hasta Formación Profesional. Es decir, se suman 34 clases y se pierden 14. Pero el grueso está en el número de aulas solicitadas por lo centros y denegadas por la Junta de Andalucía. En este sentido, ha rechazado 955 conciertos, la mayoría en Bachillerato y en Educación Especial, aunque en esta última es también donde se concentra el mayor volumen de clases nuevas.

Cada año, los centros solicitan a la Consejería de Educación aulas para establecer nuevos conciertos. Entonces, la cartera de Carmen Castillo analiza la situación de cada colegio y decide si se suman, si se mantienen o si se restan aulas. En este sentido, de las 955 solicitudes denegadas, 334 pertenecen a Bachillerato. Como consecuencia, este tramo de enseñanza no obligatoria seguirá siendo mayoritariamente pública o privada para la mayoría de los centros.

El mapa estudiantil concertado en Bachillerato apenas cambiará en septiembre: la Junta mantendrá las pocas unidades ya existentes y reducirá una, denegando la gran mayoría de solicitudes nuevas. En Andalucía, los colegios con más solicitudes rechazadas son el Inmaculado Corazón de María "Portaceli", en Sevilla (14), y Los Olivos, en Málaga (12).

Fuentes de la Consejería de Educación sostienen que estas decisiones son fruto de una planificación "que tiene en cuenta las necesidades del sistema", alegando que están en la Educación Especial y la Formación Profesional. Desde los sindicatos, el balance de las aulas concertadas para el año que viene es controvertido. "Son resultados negativos y muy insuficientes. No cumplen con los compromisos de la legislatura del PP. No se ha dado nada para Bachillerato. Y eso no solo afecta a las familias, también a los trabajadores, porque mientras no forman parte de un concierto tendrán peores condiciones laborales", dice Mari Paz Agujetas, secretaria general de la Federación de Enseñanza de la USO de Andalucía.

20 aulas nuevas para Educación Especial

La Junta de Andalucía también ha denegado un buen número de aulas de Educación Especial, en concreto 228. Sin embargo, es también la enseñanza que más aulas nuevas sumará el próximo curso. Pasará de 345 a 365, es decir, 20 clases más. Además, no cerrará ninguna ya existente. Sevilla es la provincia que más crece en este ámbito, con cuatro aulas más, y también la que más denegaciones acumula, con 65. En concreto, el colegio de Las irlandesas de Loreto, donde estudiaba la joven Sandra Peña, sumará un aula el próximo curso así como el María Zambrano, el Arboleda o las Salesianas-María Auxiliadora. En Granada y Cádiz se suman tres clases nuevas, mientras que en el resto serán dos aulas nuevas.

"Bachillerato y Educación Especial son dos caballos de batalla siempre para los colegios concertados. Cada vez hay más alumnos con necesidades de apoyo y los conciertos se dan con cuenta gotas. Nosotros siempre hemos pedido que los centros tengan mínimo una aula, pero la realidad es que hay colegios que necesitan dos o tres y se las tienen que dar", sostiene la representante del sindicato USO.

Cabe recordar que en julio del 2025 las patronales y los sindicatos Escuelas Católicas, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO y UGT firmaron un Acuerdo Marco con la Junta para concertar con "carácter preferente" aulas de Educación Especial y Formación Profesional. En concreto, se debían sumar "al menos, diez nuevos conciertos cada curso escolar", una estimación que se superará para el próximo curso.

A pesar del acuerdo, también se han denegado cientos de aulas para Educación Especial. Entre otros motivos por disponibilidad presupuestaria y criterios de economía y eficiencia en el uso de recursos públicos. A nivel general, el abanico de opciones para que la Junta deniegue una solicitud se amplía. En primer lugar, se puede rechazar una aula nueva cuando se considera que no se justifica la necesidad de escolarización, al existir plazas vacantes suficientes en la zona. También cuando la unidad no se considera necesaria para garantizar la continuidad del alumnado ya escolarizado con fondos públicos o por consignaciones presupuestarias. Finalmente, se puede rechazar una aula nueva cuando se decide denegar por criterios de prioridad, planificación educativa y disponibilidad presupuestaria.

10 colegios sin opciones a concierto en Educación Infantil

La gestión de las plazas es inherente a la caída de la natalidad, que afecta especialmente en el tramo del Segundo Ciclo de Educación Infantil. De cara al próximo curso no habrá cambios y se volverán a abrir 99 aulas en colegios concertados. Entre ellos, colegios como La Salle-Felipe Benito (Sevilla), donde se gana un aula de 5 años y se pasa de cinco a seis clases de 3 a 5 años.

También destacan 10 centros a los que se les ha denegado el concierto en la etapa de Infantil y que, por lo tanto, seguirán siendo de titularidad privada el próximo curso. En Sevilla está el Pontífice Pablo VI o el San Juan Bosco. En Málaga, Los Rosales, Funky Feet II o el Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el municipio de Antequera. En Almería, La Salle-Chocillas seguirá sin concierto y en Cádiz el colegio Juan Pablo II-San Pedro. En Granada esta situación se repite en el colegio Lux Mundi, en el San Juan Boco y en el Santa Rosalía.

La mayoría de estas denegaciones se debe a que la Junta considera que esas unidades no cumplen el requisito de satisfacer necesidades de escolarización porque existen plazas vacantes suficientes en la zona.

Hay dos excepciones en el documento, el colegio La Salle-La Purísima, en Sevilla, y el Divina Pastora, en Málaga. En ambos casos, han perdido el concierto en Infantil, a pesar de que lo mantienen en otras etapas educativas. Según el informe, este cambio es debido a una modificación del concierto a petición del propio centro. Dicho de otra forma, por la disminución de unidades concertadas se ha preferido concertar otras en otros centros de la misma titularidad. Es decir, no aparece como una denegación pura, sino como una redistribución solicitada por la propia titularidad.

Por provincias, solo se han sumado aulas nuevas en Córdoba (en el colegio Cervantes), dos en Jaén y otra en Sevilla.

Primaria y Secundaria, sin apenas cambios

En Primaria, el ajuste también será a la baja, aunque sin grandes sacudidas. Los colegios concertados pasarán de 169 a 166 aulas, tres menos que este curso. La fotografía deja una enseñanza prácticamente estable, pero con movimientos internos: se suman cinco unidades en algunos centros y se pierden ocho en otros. Las bajadas se concentran en Granada, Sevilla, Cádiz y Huelva, mientras que Granada es, además, la provincia con más solicitudes rechazadas, con 11 denegaciones.

Málaga seguirá siendo la provincia con más aulas concertadas de Primaria, con 60 unidades, por delante de Sevilla, con 37, y Córdoba, con 20. En el extremo contrario se sitúan Huelva, con siete, y Jaén, con once.

En Secundaria, el movimiento es todavía menor. La Junta no concede ninguna nueva aula de ESO y mantiene prácticamente intacto el mapa actual. Solo hay una reducción: el Obispo San Patricio, en Málaga, pierde una unidad.

El caso más llamativo es el del Lux Mundi, en Cájar. El centro granadino aparece en varios tramos educativos con solicitudes rechazadas: Infantil, Primaria y también ESO. En Secundaria, la Junta le deniega cinco unidades repartidas en los cuatro cursos.

La Formación Profesional cierra el mapa con un dato aparentemente contradictorio: suma aulas, pero acumula muchas denegaciones. En total, ganará cinco unidades nuevas: cuatro en FP Básica y una en Grado Superior. No perderá ninguna aula, pero la Junta rechaza 302 solicitudes entre FP Básica, Grado Medio y Grado Superior.

El resultado final es un mapa de conciertos con más continuidad que revolución. La Junta suma 20 aulas netas en Andalucía, pero lo hace de forma muy selectiva: refuerza sobre todo la Educación Especial, apenas toca Primaria y ESO, mantiene el cerrojo en Bachillerato y permite solo pequeños avances en Formación Profesional.