La Audiencia de Sevilla absuelve a Pérez-Sauquillo de prevaricación y malversación por una dar una ayuda para hacer un badén inteligente

Tomás Pérez-Sauquillo ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y malversación por la pieza separada del Caso Invercaria relacionada con la ayuda concedida a Badennova SL, cuyo representante también ha sido exonerado. El tribunal ha considerado que el préstamo de 103.000 euros no fue concedido de manera arbitraria y que el proyecto se llevó a término.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla afirma que el dinero del préstamo concedido "fue destinado al estudio y desarrollo del prototipo del badén, consiguiendo solventar los problemas a las temperaturas extremas en cuanto a la utilización del líquido no newtoniano del interior". Cierto es que "el envolvente del badén" no pudo ser "solventado", pero "utilizaron el dinero para desarrollar la patente solicitada".

El tribunal ha entendido que, tras todas las pruebas realizadas, "no nos encontramos ante una decisión arbitraria o prevaricadora". "No puede confundirse una concesión prevaricadora con el resultado negativo del proyecto", destaca la Sección Primera.

Que el proyecto "fracase porque técnicamente no se consigue el envolvente adecuado para alcanzar el resultado que pretendía" no guarda relación con que el préstamo "se concediese de forma ilegal, fuera de toda tramitación y fuera de todos los fines, formas y competencia para su otorgamiento". "Un proyecto podía haber obtenido un resultado favorable, y sostenerse en una resolución prevaricadora, o viceversa, sostenerse en una resolución no prevaricadora, pero con un resultado desfavorable final del proyecto al que ayudó económicamente la entidad pública, como sucede en el presente caso", señala la sentencia notificada a las partes el pasado 12 junio y ofrecida por el gabinete de comunicación del TSJA.

"Todo lo contrario, de las pruebas que hemos examinado no apreciamos que la decisión del otorgamiento del préstamo se apartara de la legalidad existente en Invercaria y en nuestro Derecho para llevar a cabo esa operación que se ajustaba a la competencia del presidente, a los objetivos de Invercaria y su programa semilla regulado en el borrador del Plan Director de Invercaria con el objetivo y desarrollo del proyecto que pretendió desarrollar" la empresa.

En definitiva, Badennova "presentó un Plan de Negocio suficiente que fue objeto de análisis, aportando un prototipo del BIV antes de la concesión del préstamo, así como un estudio técnico del proyecto que encuadraba el proyecto en el tipo semilla, proyecto innovador, con un pronóstico favorable, con el alto riesgo inherente al desarrollo de este tipo de proyecto semilla".

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La Fiscalía Anticorrupción solicitó para el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, un total de seis años de cárcel y quince años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Para el representante de Badennova SL, el Ministerio Público había solicitado dos años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación.