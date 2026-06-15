Avisos amarillos por calor este miércoles en estas zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén: Aemet anuncia el horario y comarcas

Nueva andanada de altas temperaturas en Andalucía este miércoles, antes de la posible ola de calor de la próxima semana anunciada por Juan de Dios del Pino (Aemet). La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado avisos amarillos por calor para este miércoles en distintas zonas en tres provincias andaluzas: Sevilla, Córdoba y Jaén.

¿Qué zonas tienen aviso amarillo y en qué horario?

Los avisos en Andalucía estarán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas de este miércoles, coincidiendo con las horas centrales de una jornada en la que el calor volverá a apretar especialmente en el interior de la comunidad. En la provincia de Sevilla, el aviso amarillo afectará a la Campiña sevillana, donde Aemet prevé temperaturas máximas de hasta 38 grados.

Córdoba y Jaén rozan los 40 grados de forma puntual

En Córdoba, la alerta se concentrará en la Campiña cordobesa, con máximas de 39 grados y la posibilidad de que, de forma local, se alcancen los 40 grados.

La provincia de Jaén será otra de las más afectadas por esta nueva subida de los termómetros. Aemet ha activado el aviso amarillo en las zonas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde también se esperan máximas de 39 grados, con registros que podrían llegar puntualmente a los 40 grados.

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La previsión del tiempo para el próximo miércoles en Andalucía es de cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de lluvias y tormentas ocasionales. Las temperaturas en general estarán en ligero ascenso, más acusado en el litoral atlántico, donde puede ser localmente notable. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, con levante entre moderado y fuerte en el Estrecho y en el litoral mediterráneo oriental.