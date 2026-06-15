Cuatro rescates y varios heridos en Matalascañas: la Policía Local de Almonte alerta del peligro en los espigones y en el 'tapón'

Matalascañas ha vivido este fin de semana uno de los primeros avisos de la temporada en materia de seguridad. La elevada afluencia de vecinos y visitantes, favorecida por el calor, dejó una imagen propia del arranque de la temporada media-alta, pero también obligó a reforzar el mensaje de prevención, especialmente en las zonas de los espigones y La Peña, el gran "tapón" característico por la que se conoce esta playa onubense.

La Policía Local de Almonte ha lanzado un llamamiento a la prudencia después de una jornada en la que fue necesario realizar cuatro rescates en el agua y auxiliar a siete personas en la zona de los espigones y La Peña. Según el aviso difundido por los servicios municipales, varias de estas personas sufrieron cortes y lesiones al quedar atrapadas entre las piedras y el oleaje, mientras que otras tuvieron que ser rescatadas tras verse arrastradas por las corrientes, sin posibilidad de regresar por sus propios medios.

Advertencias y riesgos por la cercanía de los espigones. / Ayuntamiento de Almonte

“Esta herida es real”: el aviso de la Policía Local

El mensaje de la Policía Local fue especialmente contundente. “Esta herida es real. Ha ocurrido hoy en Matalascañas, y no es la única”, advirtió en una publicación acompañada de la llamada a respetar las zonas señalizadas y las indicaciones de socorristas y servicios de emergencia. La advertencia llega después de que, pese a la señalización existente y a los avisos continuos, se registraran situaciones de riesgo en una jornada marcada por la presencia masiva de bañistas.

Los servicios de seguridad recordaron que no se trata de una prohibición caprichosa ni de exagerar el riesgo, sino de evitar accidentes graves. En ese sentido, insistieron en que los espigones no deben utilizarse para caminar, subirse o jugar, ya que sus superficies irregulares y cortantes pueden provocar caídas, golpes y heridas de consideración.

El peligro de las corrientes junto a los espigones

Uno de los principales riesgos señalados por la Policía Local está en el baño junto a los espigones de Matalascañas, especialmente cuando hay corrientes, oleaje o pleamar. En estas zonas, los movimientos del agua pueden atrapar a los bañistas o dificultar el regreso a la orilla, generando situaciones que obligan a intervenir a los equipos de socorrismo.

La advertencia municipal es clara: no subirse a los espigones, no bañarse junto a ellos cuando existan corrientes u oleaje y respetar en todo momento la señalización instalada en la playa, así como el balizamiento del litoral. El objetivo, recalcan, es garantizar la seguridad de los usuarios en una de las zonas más concurridas de la costa onubense.

La Peña tampoco es un trampolín

La Policía Local de Almonte también ha puesto el foco en La Peña, la gran roca característica de Matalascañas procedente de una antigua torre almenara, donde está expresamente prohibido subirse o lanzarse al agua. Durante la misma jornada se registraron numerosos avisos a personas que utilizaban este punto como trampolín, con alrededor de 20 saltos detectados por los servicios de seguridad.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta conducta supone un riesgo elevado y puede acarrear graves consecuencias. “La diversión dura unos segundos. Las consecuencias pueden durar toda la vida”, trasladaron en su mensaje, en el que también subrayaron que los socorristas pueden rescatar a una persona en apuros, pero no siempre pueden evitar las lesiones derivadas de una caída, un golpe contra las rocas o un arrastre por la corriente.

Cinco puestos de socorrismo en la playa

La jornada del sábado coincidió además con el refuerzo del servicio de socorrismo en Matalascañas, que desde este sábado cuenta con cinco puestos de vigilancia y atención distribuidos a lo largo de toda la playa. El servicio funciona de manera ininterrumpida todos los días, en horario de 12.00 a 20.00 horas, para atender, prevenir y asistir a los usuarios del litoral.

El Ayuntamiento de Almonte ha agradecido la labor del personal de socorrismo y ha destacado su papel esencial en un espacio natural y turístico de gran afluencia. La presencia de estos efectivos resulta clave en días como los de este fin de semana, cuando el calor y la llegada de visitantes multiplican la actividad en la playa.

Prudencia para disfrutar de Matalascañas con seguridad

La llamada de los servicios municipales se resume en una idea: disfrutar de Matalascañas debe ir siempre unido a hacerlo con seguridad. Por ello, la Policía Local pide colaboración a vecinos y visitantes para atender las indicaciones de los socorristas, respetar las señales y extremar la precaución en las zonas de mayor riesgo.

El mensaje final es claro: los espigones y La Peña no son zonas de juego. La prevención, insisten desde Almonte, sigue siendo la mejor forma de evitar accidentes en una playa que este fin de semana ya ha dejado un aviso serio antes de la llegada de los días de mayor afluencia del verano.