Andalucía
El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: "Estuvo vinculado a la represión"
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha afirmado este lunes que "lo ideal es poner nombres que no generen conflictos, y Pemán lo genera"
"Este verano la ciudad de Cádiz volverá a tener su teatro Pemán", anunció el pasado jueves el alcalde de esta ciudad, Bruno García. Después de permanecer 15 años cerrado, este espacio ubicado en pleno Parque Genovés abrirá de nuevo con más de mil asientos y con el mismo nombre que tenía antes: el del escritor gaditano José María Pemán. Una denominación que ha criticado el Gobierno de España, que considera que este poeta y dramaturgo "estuvo netamente vinculado al golpe y a la represión".
Según ha afirmado este lunes Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de recuperar el nombre de Pemán para este teatro "no es lo más adecuado para generar convivencia y concordia". "Lo adecuado es poner nombres que, evidentemente, no generen conflictos, y Pemán lo genera", ha señalado al respecto Martínez durante una visita a la Casa Provincial de Sevilla.
Para el secretario de Estado de Memoria Democrática, José María Pemán crea conflicto "porque estuvo netamente vinculado a lo que fue no solo el golpe, sino fundamentalmente a la represión". "Y si no, que se lo pregunten a los maestros y maestras, y a los profesores y las profesoras", ha apostillado al respecto el propio Fernando Martínez.
El teatro Pemán abrirá el 20 de agosto
La reapertura de este teatro se hará este próximo verano "con un ciclo de Cádiz y para Cádiz", tal como señaló en rueda de prensa el alcalde, Bruno García. "Han sido casi 2,2 millones de euros invertidos en la recuperación de este espacio, que creo que tiene un componente emocional de reencuentro para el gaditano", comentó por su parte el delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi.
El Pemán se volverá a estrenar con cuatro espectáculos protagonizados por artistas gaditanos, que se subirán al escenario del Parque Genovés los días 20, 21, 22 y 23 de agosto. Así, la primera de estas noches estará centrada en el flamenco de Cádiz, con David Palomar y el Ballet Flamenco de Cádiz, bajo la dirección de Pilar Ogalla y Andrés Peña, según informó Europa Press.
El viernes 21 de agosto le tocará el turno al genial chirigotero José Luis García Cossío, más conocido como el Selu, con su nuevo espectáculo: Universo Cádi. Al día siguiente, el bailaor y coreógrafo Eduardo Guerrero celebrará el décimo aniversario de su espectáculo de danza y flamenco contemporáneo Guerrero, que en esta ocasión contará con Pasión Vega como invitada. Por último, este primer ciclo inaugural culminará el domingo Un miedo menos. Terapia de grupo, del artista gaditano Riki Rivera.
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