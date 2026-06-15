El PP anuncia nuevas negociaciones esta semana con Vox en Andalucía para la investidura de Juanma Moreno y pide calma y "discreción"

Las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno son toda una incógnita. El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira, han sellado un pacto de silencio difícil de romper incluso para las cúpulas de los propios partidos implicados. El tiempo pasa, pero los partidos trabajan con "tranquilidad" y "cordialidad" en el pacto.

En Vox insisten en dar prioridad a los acuerdos en torno al contenido frente a los cargos que pueden ostentar. El líder autonómico del partido explicó el pasado jueves tras la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía que su formación enviaría estos días una batería de propuestas para que el PP pudiera analizarlas. Además, subrayó que los populares harían lo propio con las medidas que ellos les mandaran.

"En el sentir de los andaluces está el saber qué va a pasar en las próximas semanas", indica Beatriz Jurado, vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede del PP para tratar los temas de actualidad. La hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento ha recordado que todavía están "en tiempo", pero admite que "es la pregunta que se hacen todos los andaluces".

A la espera de un candidato

En el PP bromean con que la cúpula de la formación les ha pedido que este año no se vayan muy lejos de vacaciones. Aunque los populares admiten que su voluntad es poder alcanzar una negociación pronto, los tiempos dependen de que Vox alargue las conversaciones como en otros territorios. "Hay que tener en cuenta también las claves nacionales", sostienen fuentes de San Fernando, que recuerdan la cercanía de las municipales y la situación del PSOE.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que tendrá que nombrar un candidato a la presidencia antes del lunes 29 de junio, ha señalado que podría convocar el primer pleno de investidura en la primera quincena de julio. A partir de este momento comenzarían los dos meses para la disolución de la Cámara. Aguirre puede convocar sesión plenaria con 24 horas de margen y en San Fernando quieren que los suyos estén disponibles cuando consigan el sí de Vox.

"Serio, riguroso y solvente". Así ha definido Jurado las conversaciones que mantienen PP y Vox estas semanas. La dirigente popular ha asegurado que el objetivo de Moreno es poder formar un gobierno en el que se ponga "las prioridades de los andaluces por encima" y ha explicado que hay un grupo de trabajo de cada partido negociando. Así, ha destacado su "plena confianza" en el presidente.

Silencio en la negociación

El secretismo es marca de la casa. En toda negociación y nombramiento, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha mantenido el silencio el máximo tiempo posible. Tanto es así que incluso dentro del propio partido son pocos los que conocen cuál es el camino que han tomado las conversaciones con la formación de Santiago Abascal y pocos eran los que sabían los nombres que formarían la Mesa.

El propio consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias , Antonio Sanz, ha defendido esta actitud para destacar que, si quieren alcanzar un acuerdo, es fundamental "trabajar con discreción y sereno". "Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sensato, legal y justo, que beneficie a todos los andaluces", ha insistido. Todo, "para que los andaluces tengan un gobierno de estabilidad cuanto antes"

Pese al silencio impuesto en Andalucía. Desde la cúpula de Vox en Madrid lanzan mensajes que dejan ver algunos de los pasos que se están dando. El tono de los de Abascal de las últimas semanas es muy distinto al que tenía en las últimas sesiones plenarias, algo que reconocen en el PP. De hecho, su secretario general, Ignacio Garriga, ha apelado a la "prudencia" en RNE y ha dado por hecho que se alcanzará un acuerdo.