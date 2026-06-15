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Punta Umbría renueva sus pasarelas de playa con 1.286 metros de hormigón ecológico: así quedan los accesos y las zonas

La actuación, tramitada en apenas siete semanas, cuenta con una inversión de 477.000 euros

Imagen de las placas de hormigón ecológico que se están instalando en distintas zonas de la Playa de Punta Umbría.

Imagen de las placas de hormigón ecológico que se están instalando en distintas zonas de la Playa de Punta Umbría. / Ayuntamiento de Punta Umbría

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Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

Punta Umbría (Huelva) ha iniciado la instalación de nuevas pasarelas de hormigón ecológico en su playa urbana para mejorar la accesibilidad de cara al verano. Los trabajos comenzaron el pasado 12 de junio y se desarrollan en distintos puntos, con el objetivo de renovar la imagen de los accesos y facilitar la entrada a la playa a vecinos y visitantes.

La actuación, tramitada en apenas siete semanas, cuenta con una inversión de 477.000 euros a través del Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva, del que forma parte el Ayuntamiento de Punta Umbría. En total, se renovarán y ampliarán 1.286 metros lineales de pasarelas.

FOTOGALERÍA | Estos son los nuevos accesos que tendrá la playa urbana de Punta Umbría este verano

FOTOGALERÍA | Estos son los nuevos accesos que tendrá la playa urbana de Punta Umbría este verano

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Instalación de pasarelas con hormigón ecológico en Punta Umbría. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Las nuevas estructuras, fabricadas en hormigón ecológico, son más resistentes y duraderas, y están pensadas para soportar mejor las condiciones de la costa. Según el Consistorio, permitirán avanzar hacia una playa más accesible para personas de todas las edades y capacidades.

Zonas de actuación

Las pasarelas se renovarán completamente en accesos como calle Nutria, Santa María, Rivera, Coral, Jaguar, Plaza del Atlántico, Compás y Correlimos. Además, se alargarán las ya existentes en puntos como Retama, Estrella Polar, Sextante, Brújula, Barlovento, Pleamar, Petirrojo, Áncora, Bajamar, Plaza del Cantábrico, Terramar, Miramar, Gallareta y Punta de la Canaleta.

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El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar los trabajos durante estos días y ha destacado que, una vez finalizada la actuación, Punta Umbría contará "con una de las playas urbanas más accesibles de la provincia de Huelva".

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