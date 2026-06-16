Andalucía afronta la temporada de incendios más compleja: "Un invierno lluvioso, altas temperaturas y viento fuerte, es el cóctel perfecto"

La temporada de incendios en Andalucía ha comenzado con gran fuerza. Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía lo advirtió la semana pasada: "Estamos teniendo una media de diez incendios diarios y todo hace prever, evidentemente, que estamos ante una temporada compleja. Hemos realizado ya, en lo que va de temporada, 216 intervenciones, de los cuales 69 han sido incendios y 147 conatos. Aún así estamos teniendo menos incendios que el año pasado, pero [afectan a] más hectáreas". Sanz da una explicación coincidente con la de otros expertos: "Las generosas precipitaciones de enero y febrero, aunque beneficiosas para la masa forestal y los embalses, tienen un impacto negativo a medio plazo. La abundante vegetación nacida al abrigo de esta humedad se seca con el calor y las altas temperaturas, transformándose en pasto (combustible fino) que inicia y propaga las llamas con facilidad".

Huelva es la provincia más afectada, pero también ha habido focos en Sevilla o Almería, a pesar de que ni siquiera ha terminado la primavera. "Hemos tenido un mes de mayo con temperaturas de julio. Fue un mes muy cálido y seco, con temperaturas medias que superaron el promedio histórico en el tramo final, donde se llegaron a rozar y superar los 40º C en Sevilla y el Valle del Guadalquivir", explica Sanz en respuesta a El Correo de Andalucía.

José Antonio González, investigador del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla del CSIC, avisa de que no solo lo será en Andalucía, sino también en otras zonas como "León o Galicia". "Este año se ha juntado un invierno benigno con mucha lluvia, la vegetación ha crecido y en mayo ha habido mucha ola de calor. La biomasa del monte es mayor, no hay tiempo para aliviarla, porque hay formas de retirarla y hay mucho combustible", explica González. Coincide con este análisis Manuel Blanco, jefe del servicio del Consorcio de Bomberos de Sevilla: "Ahí tienes el cóctel perfecto. Un invierno lluvioso, altas temperaturas, baja humedad y viento fuerte. Si le sumas también en Huelva que las zonas son de difícil acceso tienes un grave problema".

Sanz señala que "el riesgo aumenta por la proliferación de los combustibles finos y el viento. Un claro ejemplo es el incendio de Villanueva de los Castillejos, en Huelva, donde el fuerte viento del noroeste y el abundante pasto provocaron que ardieran 600 hectáreas durante las primeras seis horas".

Antonio Sanz en el dispositivo del último incendio de Huelva / Rocío Ruz / Europa Press

"Hay que apagarlos en invierno"

Tanto Blanco como González coinciden en otras causas. "El monte tampoco está limpio porque la gente ya no vive en el campo. Esto de fondo tiene muchas historias, no hay mucho motivo. Antes el ganado se lo comía, si los árboles están más o menos cuidados no hay tantos incendios...", dice Blanco. González explica que antes la gente vivía del bosque, y es posible que todavía continúe siendo un medio de vida para la gente. Igual que se subvencionan actividades agrícolas, también se debería subvencionar que se pueda vivir del bosque, porque eso nos ayuda a prevenir por otro lado. Eso habría que pagarlo, porque es un tema social".

El bombero y el investigador resaltan que no hay un solo motivo ni un único factor que provoque esta cantidad de incendio. Blanco apunta que, cada vez, "la temporada empieza antes, es un hecho". González recoge que el trabajo no se puede hacer solo durante el verano, "hay que pagarlos durante el invierno". Se refiere que tiene ser una campaña de aprovechamientos forestales, de limpiar el bosque, pero eso es un plan a largo plazo, que la gente pueda explotar los recursos forestales. Si dejamos masas enormes de vegetación sin cuidado, sin aprovechamiento, pues ocurre lo que ocurre", señala González.

"Se están mejorando los medios materiales"

Antonio Sanz explica que se están mejorando, "aún más si cabe, los medios materiales del dispositivo, además de las históricas mejoras laborales aprobadas para los trabajadores de EMA Infoca (ya trabajan los 365 días del año y se firmó acuerdo con los sindicatos para aplicar un complemento salarial que reconozca la experiencia -antigüedad-)". "Esta campaña contamos con tres medios aéreos más que la pasada, contratados por la Junta. En total, 43 aeronaves que se suman a las 15 nuevas autobombas ya operativas, 8 nuevas unidades de análisis de incendios, una nueva unidad de maquinaria pesada e infraestructuras como el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de El Pedroso, en Sevilla; el Cedefo de Algodonales, en Cádiz; el aeródromo de Villaviciosa de Córdoba, o la base Sierra de las Nieves, en Istán-Marbella (Málaga).

"Pero de nada sirven todas estas mejoras encaminadas a dar una mejor respuesta a la extinción si no contamos con la colaboración vital de los ciudadanos, manteniendo actitudes prudentes en el monte y siendo colaboradores de EMA Infoca si avistan humo o llama, avisando rápidamente al teléfono 112", advierte.

Hay zonas que preocupan más que otras, lógicamente. A diario, "elaboramos un mapa de riesgo de incendios en Andalucía que capta las particularidades meteorológicas de la región, donde la ubicación, la orografía y las características de nuestros ecosistemas forestales juegan un papel muy relevante en la propagación y virulencia del fuego". El consejero en funciones explica que "la Unidad Técnica de Análisis del Plan INFOCA incorpora un índice de severidad y otro de disponibilidad del combustible vegetal, ambos obtenidos del seguimiento de la campaña y de los incendios previos observados en cada territorio. Aunque estos datos nos ayudan a identificar las zonas más expuestas, un incendio puede aparecer en cualquier lugar independientemente del riesgo estimado. Por tanto, nuestra preocupación no se centra en un término concreto, sino que es igual para toda Andalucía".

Incendios con más de 5.000 hectáreas afectadas

El número de hectáreas afectadas este año ya supera los de 2025. En parte, esto ha sido posible por la proliferación temprana de un gran incendio como el de Doñana, que cubrió una superficie superior a las 5.000 hectáreas. En los últimos años, ha habido otros fuegos con una mayor cantidad de terreno afectada. El peor se produjo en el año 2004, cuando en Minas de Riotinto se vieron afectadas 35.000 hectáreas.

Los peores incendios que se recuerdan en cuanto a hectáreas afectadas en Andalucía son: Almonaster la Real (Huelva, 2020, 15.279 hectáreas), Quesada (Jaén, 2015, 10.017 hectáreas), Doñana (Moguer, Huelva, 2017, 8.501 hectáreas), Genalguacil (Málaga, 2021, 8.410 hectáreas), Coín (2012, 7.981 hectáreas) y Los Guájares (Granada, 2022, 5.195 hectáreas).