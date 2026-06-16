Antonio Sanz advierte de que la huelga médica hace "imposible" reducir las listas de espera en Andalucía y carga contra Mónica García: "Que se vaya o que la cesen"

La última semana de huelga médica hasta septiembre vuelve a golpear a la actividad del sistema sanitario andaluz. Citas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas de nuevo se están cancelando por unos paros que, según la Junta de Andalucía, están provocando un "frenazo" asistencial con consecuencias directas sobre las listas de espera. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha advertido este martes en Sevilla de que la situación está generando "un problema muy serio"para Andalucía y ha arremetido a la ministra de Sanidad, a quien la semana pasada acusó de actuar "desde la irresponsabilidad" y "como una pirómana" de la sanidad pública.

"Así es imposible plantear planes de choque y reducir las listas de espera", ha afirmado el consejero en funciones en declaraciones a los medios. Sanz ha vuelto a responsabilizar al Ministerio de Sanidad del conflicto abierto con el colectivo médico, que reclama un Estatuto Marco propio desde hace más de un año. El consejero en funciones ha calificado la situación de "insostenible" y ha dirigido duras críticas contra la ministra Mónica García, a la que ha acusado de estar "muy dedicada a la campaña en Madrid como candidata autonómica", pero sin dedicar "un minuto" a los médicos.

"Que se vaya o que la cesen para que deje de hacer daño, un daño irreparable al sistema público sanitario de España", ha señalado Sanz. A su juicio, García es una "irresponsable" que está "poniendo en jaque a todo el sistema sanitario en España" y "la ministra más dañina de la historia de la sanidad pública" del país.

El 17,25% de los médicos secundan el segundo día de huelga

La segunda jornada de huelga médica ha registrado en Andalucía un seguimiento del 17,25% en el turno de mañana, el mismo porcentaje comunicado el lunes en el inicio de esta quinta semana de paros del año. Por provincias, el mayor seguimiento se ha producido en Almería, con un 27,24%, seguida de Huelva, con un 22,96%; Málaga, con un 17,78%; Sevilla, con un 17,32%; Cádiz, con un 17,16%; Granada, con un 15,69%; Jaén, con un 11,93%; y Córdoba, con un 11,01%.

En torno a 30.000 facultativos, además de residentes MIR y facultativos no médicos como veterinarios o psicólogos clínicos, están llamados desde este lunes a secundar la última semana de huelga convocada hasta la fecha por los sindicatos médicos para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio que recoja las particularidades del colectivo en una mesa de diálogo propio.

Los paros se mantendrán hasta el viernes 19. Según los datos trasladados por la Junta, el impacto económico de las convocatorias anteriores supera ya los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

Otra semana de servicios mínimos

Para esta semana de huelga, el Servicio Andaluz de Salud ha fijado servicios mínimos. En Atención Primaria, los centros en los que exista un SUAP y su horario coincida con el del consultorio no tendrán servicios mínimos asignados, ya que la actividad urgente será cubierta por este servicio, como ocurre sábados, domingos y festivos. En los centros sin SUAP, o con un horario distinto al del consultorio, se designará un médico para la atención exclusiva de urgencias durante el horario habitual de apertura.

Los consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos asignados. En atención hospitalaria, se mantendrán los servicios habituales de domingos y festivos. También se garantizará la actividad asistencial en urgencias, cuidados críticos y partos, así como el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realizan en una jornada festiva.

La orden de servicios mínimos incluye además la realización de punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, en general, aquellas actividades asistenciales y de soporte necesarias para garantizar la continuidad de la atención a estos pacientes.

En el caso de las hospitalizaciones, deberá garantizarse el tratamiento de los pacientes que, por su morbilidad, requieran asistencia inmediata, sin superar el 50% de los efectivos de un día laborable en jornada de 8.00 a 15.00 horas. La orden también recoge que debe respetarse la programación funcional habitual de los quirófanos para evitar reprogramaciones derivadas de la huelga.

En las urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de un fin de semana o festivo. Además, se podrá incrementar la dotación con hasta un 50% más de médicos respecto a los que suele haber en esas jornadas. En los servicios de urgencias hospitalarias donde haya menos de tres MIR en la guardia, no se establece ningún refuerzo adicional.