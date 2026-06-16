Junta de Andalucía y Gobierno de España chocan por los medios aéreos disponibles para la campaña de incendios más compleja: "Es una deslealtad mayúscula"

Las intensas precipitaciones de este invierno, la baja humedad, las altas temperaturas y los fuertes vientos conforman un "cóctel perfecto" que ha hecho que este año se hayan triplicado las hectáreas quemadas en Andalucía respecto al mismo periodo del año pasado. En apenas quince días de campaña de máximo riesgo (que comenzó el pasado 1 de junio) ya se ha tenido que afrontar en la provincia de Huelva uno de los mayores incendios que ha sufrido la comunidad autónoma en los últimos ejercicios. En apenas una semana ardieron 5.000 hectáreas lo que obligó a un dispositivo en el que colaboraron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España que desplegó medios aéreos además de la UME. No hubo entonces ningún reproche entre ambas administraciones.

Sin embargo, ante el verano con el mayor riesgo de incendios de los últimos años, Juanma Moreno ha abierto una línea de confrontación directa con el Gobierno de España durante la presentación del plan Infoca. "Este año disponemos de 43 medios aéreos entre helicópteros y aviones, tres más que en 2025 y, lamentablemente, tengo que decir que este año también el Estado vuelve a aportar cuatro medios menos aéreos que en 2024. Hago una llamada de atención también para que la Administración General del Estado colabore y nos trate de igual a igual que al resto de comunidades", argumentó el presidente, quien planteó un relato similar al escenificado en 2025. La Junta de Andalucía pide así llegar a los siete aviones desplazado a la comunidad autónoma frente de los que asegura que dispone.

Un dispositivo estatal preparado para cualquier comunidad que lo requiera

La pasada semana durante el incendio de Villanueva de Los Castillejos, en el momento en el que Andalucía declaró el nivel 2 de emergencia, la UME se desplazó al lugar del fuego con 200 militares y dejó otros 300 en reserva por si la Junta de Andalucía los solicitaba. Además, desde el Ministerio se ofreció maquinaria pesada de ingeniería, drones terrestres de última generación y hasta cuatro medios aéreos: dos helicópteros y dos hidroaviones. "Se desplazarán los medios aéreos que sean necesarios", aclaró el Gobierno de España.

Esta colaboración en uno de los mayores incendios que ha sufrido Andalucía en los últimos años es uno de los ejemplos que pone la Delegación del Gobierno para responder a las críticas de la Junta de Andalucía. "El dispositivo estatal es de apoyo a las comunidades autónomas y se compone de una flota aérea propia que se encuentra distribuida por todo el territorio nacional. Son de cobertura nacional, es decir, no están adscritos al lugar donde se ubican, sino que podrán actuar en cualquier punto del territorio donde sean necesarios", apuntan desde la Delegación del Gobierno. Para la campaña de verano de 2026, hay en la península 56 medios aéreos que están repartidos por toda la península y que se desplazan a uno u otro sitio con independencia de si tienen o no base permanente en Andalucía. Según los datos de la Junta, sólo tienen base permanente en Andalucía dos helicópteros en Almoraima (cádiz) y Huelma (jáen) y un avión en Málaga

"Me parece de una deslealtad institucional mayúscula faltar a la verdad de esta manera, querer confrontar con un asunto en el que, hasta el momento, ha habido buena colaboración y coordinación. Desde el primer momento el Gobierno ha destinado todos los medios que la comunidad ha reclamado y de igual forma, los ha retirado cuando la dirección del dispositivo de extinción, lo ha estimado conveniente", respondió el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.

Así es el plan Infoca para 2026

La competencia en la extinción de los incendios es de la Junta de Andalucía que precisamente ha creado para reforzarla una Agencia de Emergencias. Este año el Plan Infoca cuenta con 4.700 profesionales y un presupuesto de 271 millones de euros, lo que supone un 5% más que el año pasado y un 60% por encima de las cifras de 2018. Desde el 1 de junio mantiene el máximo nivel de alerta por el riesgo de incendios en una campaña especialmente compleja en la que ya han ardido 6.700 hectáreas.

Este año cuenta con 43 medios aéreos, entre helicópteros y aviones (tres más que en 2025); estrenará dos nuevos equipos en esta campaña: una Unidad de Maquinaria Pesada y la Unidad de Fuego Técnico, especializada en el uso de fuego en la extinción y prevención. Además, dispondrá de 8 nuevas unidades móviles, una para cada provincia.