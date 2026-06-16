Los jueces decanos de Andalucía cargan contra Adriano, sistema informático de la Junta: "No nos permite desarrollar nuestro trabajo"

Los Presidentes de Tribunales de Instancia de Andalucía de la fase III, antiguamente denominados jueces decanos, han cargado contra el sistema informático aportado por la Consejería de Justicia de la Junta. A través de un comunicado enviado a los medios este martes, han reclamado que se den soluciones a Adriano y a las constantes caídas del sistema "imposibles" de solucionar "por parte del centro de atención al usuario (CAU)".

"No puede pretenderse que los Jueces y Magistrados de Andalucía trabajemos con un sistema plenamente informatizado y que el propio sistema no nos permita desarrollar nuestro trabajo en unas condiciones suficientes para dar al ciudadano el servicio público que merece. Por dichas razones volvemos a instar de la Consejería de Justicia de Andalucía la adopción las medidas necesarias para que podamos trabajar con un sistema procesal eficiente, acorde con lo que se pretende sea la Justicia del siglo XXI", explica el comunicado.

El escrito comienza reflejando que "con fecha 3 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la LO 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Su propia exposición de motivos hace referencia a que los Órganos Judiciales disponen de herramientas informáticas muy desarrolladas que han permitido la evolución de las formas de documentación, gestión y tramitación del procedimiento, transitando del expediente en papel al expediente judicial electrónico".

"No podemos por más que rebatir de la forma más enérgica y contundente dicha aseveración", continúa el mismo. Por último, los jueces decanos cree que su reclamación va, a buen seguro, "en nombre de todos los compañeros y compañeras de Andalucía".

Adriano, el sistema de gestión procesal de Justicia

Adriano es el sistema de gestión procesal de Justicia utilizado en Andalucía. Este software lleva implantado en la comunidad autónoma desde los años 90 del siglo pasado.

En 2017, la Junta invirtió 30 millones de euros de los Fondos Feder para reformar Adriano, dentro de la 'Agenda para una Justicia Digital en Andalucía 2020’.