María Jesús Montero confirma la continuidad de Susana Díaz en el Senado y defiende su incorporación a la Cámara Alta: "No es nada nuevo"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el exlíder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, tienen su escaño asegurado en el Senado. Así lo ha confirmado la secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento, María Jesús Montero. La nueva legislatura en la comunidad autónoma supone también cambios en los escaños de la Cámara Alta, donde seguirán los dos exlíderes socialistas.

Al PSOE-A le corresponden tres escaños de designación autonómica en el Senado. Hasta ahora, estos asientos están ocupados por la expresidenta, el exalcalde de Sevilla y Víctor González, secretario general del PSOE en Vélez-Málaga, que llegó de la mano de Espadas a la Cámara Alta tras las elecciones de 2022. Ahora, la nueva dirección del partido podría cambiar los nombres de los senadores.

"Mi vocación sería que continuaran en esa tarea si ellos así lo desean y lo quieren", ha asegurado la líder del PSOE-A a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la Cámara andaluza sobre qué ocurrirá con Díaz y Espadas. Pese a esto, Montero ha señalado que la decisión definitiva todavía no se ha tomado. "Tendremos ocasión de hablar de esto cuando llegue la convocatoria del pleno", ha explicado.

Defiende su posible futuro en el Senado

Montero también ha retrasado un anuncio oficial sobre si el curso que viene volverá a las instituciones madrileñas. "Este tema todavía no se ha abordado al interior de mi partido", ha desgranado. La elección de los senadores por designación autonómica se producirá en el primer pleno, cuya fecha se desconoce por el momento, tras la elección de un presidente autonómico, por lo que todavía no hay una fecha establecida.

"Esta condición de senador y responsable de la oposición ha sido una tónica y una constante en mis predecesores", ha explicado Montero. El propio presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, lo fue antes de llegar a San Telmo. La actual líder de los socialistas ha señalado que "no es nada nuevo ni anormal". Pese a todo, la exvicepresidenta del Gobierno no ha confirmado que su futuro pase por ser senadora.

Las primeras líneas de Montero tras el cambio de legislatura, además de asumir la portavocía del grupo, se han centrado en rodearse de núcleo duro en los principales cargos de relevancia de la Cámara autonómico. Así, su mano derecha seguirá siendo la ahora portavoz adjunta, María Márquez, y en la Mesa del Parlamento le ha dado un cargo a Fernando López Gil, uno de sus hombres fuertes.

Montero es la número 2 del PSOE

Montero mantiene todavía un pie en Madrid al ostentar el cargo de vicesecretaria general de los socialistas. Es por ello que, en su opinión, esta situación tiene "mucho más" sentido al tratarse de su persona. "Es una posibilidad real, pero tengo que decir con toda sinceridad que es que no hemos hablado", ha insistido para subrayar que todavía no han decidido los nombres para ningún organismo de designación.

La líder de los socialistas andaluces, que ha pedido no "especular" al respecto, sí que ha querido preguntarle a los populares por los nombres que escogerán para desarrollar esta tarea. "Creo que puede despertar interés", ha puntualizado. Hasta ahora, los senadores del PP andaluz son el exlíder del PP, Javier Arenas; Jesús Caicedo; la alcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández; Luis Rodríguez-Comendador, y Teresa Ruiz-Sillero.

Pese a todo, Montero ha defendido que su futuro político no resulta "importante" para la ciudadanía, que ha asegurado que están "hartos". "Es mucho más importante hablar de la situación de los centros sanitarios", ha subrayado la exministra de Hacienda. De esta forma, la líder de los socialistas andaluces ha destacado que "lo importante es cómo vamos a mejorar sus condiciones".