María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: "Ni por activa ni por pasiva"

"El Partido Socialista ni por activa ni por pasiva va a contribuir a la privatización de los servicios públicos de la administración". Así de contundente ha sido la secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, al ser preguntada por la posibilidad de que su partido facilite una investidura del presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, para evitar la negociación con Vox.

En una carta abierta, UGT pedía a todas las formaciones que iniciaran un proceso de "reflexión" ante la constitución del Parlamento andaluz este jueves día 11 de junio y la posterior sesión de investidura del presidente. Así, en claras referencias al PSOE, pedían un "gran pacto" más allá de "de cualquier cálculo partidista". El sindicato pedía dejar a un lado los bloques y "preservar el marco democrático".

"¿Por qué el PP no contribuyó a la investidura de Sánchez o la gobernabilidad de España?", ha respondido la líder de los socialistas al ser preguntada al respecto por la prensa. La portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica ha ofrecido una rueda de prensa en el Hospital de las Cinco Llagas en la que ha recordado que los populares "siempre se ponen en contra de las iniciativas del Gobierno aunque le beneficien".

El PSOE recuerda que es una "alternativa" al PP

Desde San Vicente sostienen que para ellos esta carta, que creen que responde a la opinión personal del secretario general de UGT, Oskar Martín; fue toda una "sorpresa". De hecho, según aseguran que la cúpula del partido, la formación no se ha puesto en contacto con la del sindicato, con quienes comparten numerosos afiliados, ni antes ni después de que se conociera el contenido de la misma.

Montero, que ha pedido "un poquito de coherencia y menos hipocresía" ante esta petición, ha recordado que su partido se presentó como "una alternativa al PP". Así, ha asegurado que los militantes de ambas formaciones con los que ha hablado les trasladan su rechazo a este extremo. "No somos ni el freno ni el acelerante de ninguna cuestión", ha defendido Montero, que ha recordado que "no se han sentado" con ellos.

"El señor Moreno nunca ha trasladado algo distinto que eso", ha insistido la exvicepresidenta del Gobierno, que se ha ironizado con que desde el sindicato con más arraigo a sus siglas "diga ahora que por qué no se replantea el PSOE su actuación cara a la investidura". Así, ha lamentado que los populares "no se apliquen lo que reclaman cuando ellos están en el gobierno".

Montero asegura que PP y Vox "llegarán a un acuerdo"

Hasta ahora, las negociaciones que mantienen el PP y Vox para la gobernabilidad son toda una incógnita incluso para los miembros de los propios partidos. Ambas formaciones han sellado un pacto de silencio y apenas se conocen datos, encuentro o grupos de trabajo, que no han sido confirmados. Lo que se sabe es que los de Santiago Abascal han dado prioridad a las medidas, como ha ocurrido en otras comunidades.

"Llegarán a un acuerdo", ha asegurado Montero para recordar lo ocurrido en otros territorios como Extremadura. Aun así, ha denunciado la "oscuridad y el oscurantismo" con los que se está desarrollando la negociación y se ha preguntado "qué están hablando" ambas formaciones. "Llegarán a un acuerdo en extremos muy parecidos de los que han llegado en otras comunidades", ha insistido.

La líder de los socialistas ha criticado que, al menos por el momento, "la gobernabilidad no solo no está garantizada, sino que parece que no hay movimientos para hacerla posible". Después de puntualizar que Génova ha marcado el camino para sellar pactos con los de Santiago Abascal, ha señalado que a Moreno se le "cae el discurso a poco que camine" porque "quiere aparentar ser lo que no es".