María, la joven profesora de Francés que se estrena en las oposiciones de docentes de Andalucía: "Te sientes mal hasta por descansar media hora"

Desde la biblioteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla, María Posadas (Sevilla, 2001) repasa una vez más sus apuntes. Ya no lo hace al mismo ritmo que durante los últimos meses. Su entorno le ha aconsejado que se oxigene antes del examen, que baje una marcha, pero ella sigue sentándose frente a los libros. Todavía hay tiempo para volver a mirar la historia de Francia hasta finales del siglo XV, refrescar las autoras de lengua francesa más representativas del siglo XX e insistir en el léxico francés. Cualquier tema puede entrar.

Ahora, sin embargo, empieza a asumir que la preparación ya está hecha y que todo lo que tenía que estudiar, ya está estudiado". Solo quedan 72 horas para la fecha que tantas veces ha marcado en su calendario: el día de la oposición de Francés para ser profesora de Secundaria en Andalucía. Está nerviosa, claro, pero también con ganas de que llegue el momento y saber, por fin, si obtendrá una plaza en el sistema educativo público andaluz.

María es una de las más de 21.000 personas que este sábado se enfrentarán a una prueba teórica y a otra práctica para conseguir alguna de las 5.047 plazas convocadas por la Consejería de Educación. En la especialidad de Francés en Secundaria se han ofertado 101 plazas, de las que 90 corresponden al turno general y 11 quedan reservadas para personas con discapacidad. Es la única especialidad de lengua que se convoca este año y una de las que cuenta con más plazas disponibles. En términos generales, la caída de participantes respecto al año pasado -al no convocarse en esta ocasión plazas para maestros- ha rebajado también la media de aspirantes por vacante. En concreto, hay una media de cuatro docentes por plaza.

Es la primera vez que Posadas se presenta a una oposición. Como ella, muchos otros aspirantes llegarán al examen sin experiencia previa en una prueba que puede condicionar su futuro profesional. "Llevó desde chica con la idea de ser profesora. Mi padre es funcionario y llevo desde que empecé la carrera sabiendo que iba a opositar en algún momento de mi vida", explica en una conversación con El Correo de Andalucía.

Esta joven profesora de Francés comenzó a estudiar el pasado 4 de septiembre. En su caso, se matriculó en la academia Ecoem Formación y, desde entonces, ha estudiado "a tope". "He hecho lo mismo todos los días durante todos estos meses: me despierto antes de las 8 de la mañana, desayuno y me voy a la biblioteca. Estudio hasta la una del mediodía y después me voy al gimnasio para despejarme. Después de comer, vuelvo a estudiar de cuatro a seis y media. Descanso media hora y me vuelvo a poner a las siete hasta lo que aguante", relata desde su escritorio, en un rincón de la biblioteca del Rectorado.

Si estás con tus amigas descansando tienes remordimientos, es más, te sientes mal hasta por descansar media hora en plena jornada de estudio María Posadas — Aspirante de las oposiciones de Secundaria de la Junta de Andalucía en la especialidad de Francés

Para María, la clave de estos meses ha sido la constancia, la rutina y una salud mental cuidada. Insiste en que, para sostener una vida tan metódica, marcada por la soledad y la repetición, es necesario "estar fuerte psicológicamente". "Pasas mucho tiempo solo, le das muchas vueltas a la cabeza a todo, dejas de hacer planes, ves como tus amigos avanzan en sus carreras y tu estás estancada estudiando para algo que no sabes si va a llegar este año o dentro de diez", abunda.

La oposición, el examen, la cuenta atrás y la capacidad de estudio son pensamientos que se han colado de forma intrusiva en el día a día de esta joven sevillana. Mantener la calma, controlar el estrés y permanecer positiva han sido sus grandes retos durante estos meses. Más allá de dominar mejor o peor los medios de comunicación en lengua francesa, la gramática del idioma o las distintas partes del temario, lo más difícil ha sido encontrar un equilibrio para que esta carrera de fondo no pudiera con ella.

En la especialidad de Francés en Secundaria se han ofertado 101 plazas, de las que 90 corresponden al turno general y 11 quedan reservadas para personas con discapacidad

"La oposición es algo que no se te va nunca de tu cabeza. Cuesta muchísimo desconectar. Da igual lo que hagas. Si estás con tus amigas descansando tienes remordimientos, es más, te sientes mal hasta por descansar media hora en plena jornada de estudio. Siento que ni esos 30 minutos de descanso me merezco", reflexiona.

A por una plaza sin puntos por experiencia

Como María, muchos de los aspirantes que se presentan este año son jóvenes que afrontan su primera oposición. En su caso, nunca ha trabajado como docente, por lo que tendrá que competir con interinos que acumulan años de experiencia y, por tanto, puntos en el baremo. "Voy con el expediente académico y los dos puntos de cursos. Todo dependerá de la cantidad de interinos que se presenten con expertiencia", augura.

Sabe que este es, probablemente, el examen más importante de su carrera, aunque también deja margen al factor suerte. "Me pueden tocar los temas que me sé mejor o precisamente no tocarme ninguno, eso eso suerte", insiste. Para la primera parte del examen, la escrita, Posadas se ha preparado a conciencia 31 de los 68 temas que entran en su prueba. Confía en que alguna de las cuatro bolas que deberá extraer le permita desarrollar uno de los contenidos que domina. Después llegará la parte práctica y, días más tarde, la prueba oral y la defensa de la programación didáctica.

A solo tres días del examen, María se convence de que el trabajo ya está hecho. Estos últimos días se centra en mantenerse positiva y en confiar en que puede conseguir una plaza. "Recuerdo constantemente porqué me metí en esto", reconoce entre risas. Lo hace porque, con apenas 13 años, tuvo una profesora de Francés en su instituto que le cambió la vida y alimentó en ella la ilusión por dedicarse a esta lengua. Ahora, ella también aspira a provocar ese mismo impacto en sus futuros alumnos.