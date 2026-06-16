Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno

La Subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento de Almonte han compartido en redes sociales el acto de entrega simbólica de la ayuda concedida por el Gobierno de España al municipio para reparar los daños ocasionados por las borrascas registradas entre finales de 2025 y comienzos de 2026. La subvención, ya anunciada días atrás, asciende a 23.765.160,62 euros y está destinada a financiar distintas actuaciones en Almonte, El Rocío y Matalascañas.

A qué se destinará el dinero

Uno de los proyectos más destacados será la recuperación del paseo marítimo de Matalascañas, una intervención considerada prioritaria tras los desperfectos provocados por los temporales. La ayuda también permitirá acometer mejoras en centros escolares y en edificios municipales, dentro de un paquete de actuaciones orientadas a reparar daños, modernizar servicios públicos y reforzar infraestructuras básicas del municipio.

La financiación incluye además la adecuación de la red de caminos públicos rurales, una actuación especialmente relevante para el término municipal almonteño por su extensión y por la importancia de estas vías para vecinos, agricultores y otros usuarios del entorno rural.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Almonte, Paco Bella. / El Correo

Otra parte importante de la subvención se dirigirá a la renovación de infraestructuras hidráulicas esenciales, con actuaciones previstas en los colectores de Matalascañas, Los Cabezudos, La Lapa, La Ribera y El Pocito, así como en la arqueta-arenero del Arroyo Rioseco. Estas obras buscan mejorar la evacuación de aguas pluviales y reforzar la capacidad de respuesta ante nuevos episodios de lluvias intensas.

En el acto participaron la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Almonte, Paco Bella. Desde la Subdelegación se ha defendido que estas ayudas reflejan el compromiso del Gobierno con los ayuntamientos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, mientras que el Consistorio almonteño ha subrayado que se trata de la mayor subvención de su historia y ha agradecido la confianza depositada en los proyectos presentados.