La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo

Los avisos de Aemet por calor en Andalucía pueden repetirse día a día desde este miércoles hasta la posible ola de calor de la semana próxima o de finales de esta. Es la previsión que marca la agencia para los próximos días, con cielos despejados y un incremento gradual de los termómetros hasta el próximo lunes, sin descartar que estas alertas lleguen incluso a nivel naranja. Todo ello teniendo en cuenta que ya, a día de hoy, la previsión de Aemet para el domingo indica que varias capitales andaluzas estarán en el entorno de los 40 grados o por encima, llegando hasta los 44 grados el lunes en algunos puntos. Todo dependerá de cómo evolucione este fenómeno con el paso de los días.

Ya de inicio, Aemet indica en su página web que este miércoles y jueves habrá activos avisos amarillos por altas temperaturas en varias zonas de Andalucía. Será el primer aviso serio de un episodio que irá a más con el paso de los días y que dejará un ambiente plenamente veraniego, especialmente en el interior de la comunidad.

Avisos amarillos este miércoles y jueves en Andalucía

Para este miércoles 17 de junio, Aemet mantiene aviso amarillo en la Campiña cordobesa, donde se esperan 39 grados entre las 13.00 y las 20.59 horas, con posibilidad de alcanzar localmente los 40 grados. También estarán en aviso las zonas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, con máximas previstas de 39 grados y la misma posibilidad de llegar puntualmente a los 40 grados. En la Campiña sevillana, el aviso será por máximas de 38 grados.

El escenario se repetirá el jueves 18 de junio, con avisos amarillos de nuevo en la Campiña sevillana, por 38 grados; en la Campiña cordobesa, con 39 grados y posibilidad local de alcanzar los 40; y en Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, también con 39 grados y valores que podrían rozar o alcanzar los 40 grados en algunos puntos.

Temperaturas en las capitales: Córdoba puede llegar a los 44 grados

En las capitales de provincia, el ascenso será progresivo. Este miércoles, las máximas previstas son de 39 grados en Córdoba, 38 en Sevilla, 37 en Jaén, 34 en Granada y Almería, 33 en Huelva, y 31 en Cádiz y Málaga. El jueves, Córdoba repetirá con 39 grados, Sevilla se mantendrá en 38, Jaén en 37, Granada subirá a 36, Huelva quedará en 32, Almería en 31, Málaga en 31 y Cádiz en 30 grados.

El viernes empezará a notarse otro empujón térmico, con 40 grados en Córdoba, 38 en Sevilla, 37 en Granada y Jaén, 32 en Almería y Huelva, 31 en Málaga y 30 en Cádiz. El sábado, el calor dará un salto importante: Córdoba alcanzará los 41 grados, Jaén los 40, Sevilla y Granada los 39, mientras que Almería llegará a 36, Huelva a 33, Málaga a 32 y Cádiz a 29.

El domingo, la previsión ya sitúa a varias capitales en el entorno de los 40 grados o por encima. Córdoba llegaría a 42 grados, mientras que Sevilla, Granada y Jaén marcarían 40 grados. En el resto, también se notará el calor, aunque con valores más contenidos en el litoral: Almería alcanzaría los 37, Huelva los 34, Málaga los 34 y Cádiz los 30 grados.

La jornada más extrema, según la previsión disponible, llegaría el lunes 22 de junio. Para ese día, Aemet apunta a 44 grados en Córdoba, 42 en Sevilla, 41 en Granada y Jaén, 38 en Huelva, 33 en Málaga, 32 en Cádiz y 31 en Almería. Una fotografía térmica que confirma que Andalucía entra de lleno en un episodio de calor intenso, con noches cada vez más cálidas y máximas que obligarán a estar pendientes de la evolución de los avisos durante los próximos días.