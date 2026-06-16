Un socorrista acaba hospitalizado tras rescatar a un bañista que ignoró la bandera roja en una playa andaluza

Un rescate en la playa de Santa Bárbara de La Línea de la Concepción (Cádiz) acabó con un socorrista hospitalizado después de intervenir para salvar del agua a un hombre de unos 40 años que se bañó pese a la bandera roja que prohibía el baño en la zona norte del arenal.

El Ayuntamiento ha informado en una nota de que el suceso tuvo lugar el pasado sábado por la tarde, en un momento en el que ondeaba la bandera roja en todo el litoral por el fuerte temporal de viento que azotaba la zona.

Rescate con bandera roja en La Línea

El hombre se encontraba en apuros a un centenar de metros de la orilla y tuvo que ser socorrido tras ignorar la señalización de bandera roja y las advertencias previas de los operarios de la playa linense.

La fuerza del oleaje y las intensas corrientes obligaron a desplegar un operativo compuesto por cuatro socorristas y una moto acuática de rescate. Tras ser trasladado a tierra firme, el ciudadano recibió asistencia médica inmediata en una ambulancia, donde el personal sanitario le administró oxígeno.

La dureza de las corrientes de retorno complicó el regreso a la costa de uno de los miembros del equipo de salvamento, lo que motivó una segunda intervención de emergencia con la embarcación ligera.

Una vez a salvo en la arena, este socorrista sufrió un desvanecimiento debido al agotamiento físico y a la ingesta de agua, por lo que requirió la atención de sus compañeros y de una dotación del 061, que dictaminó su traslado al hospital comarcal, donde permanece bajo observación médica.

Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato el concejal delegación de Playas, Rafael León, junto al jefe del servicio municipal y varias dotaciones de la Policía Local.

Multa por bañarse con bandera roja

Los agentes de la autoridad procedieron a la identificación del infractor para la tramitación de la correspondiente propuesta de sanción administrativa, la cual, según la ordenanza municipal de uso y disfrute de las playas, puede alcanzar un importe de hasta 3.000 euros por bañarse bajo la prohibición que implica la bandera roja.

Ante estos hechos, Rafael León ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que las conductas imprudentes ponen en riesgo la vida de los propios usuarios además de la del personal de salvamento.

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Además, ha insistido en la obligatoriedad de respetar el código de colores visible en los módulos y torres de vigilancia de todo el término municipal, donde la bandera verde autoriza el baño, la amarilla determina precaución y la roja prohíbe totalmente el acceso al agua.