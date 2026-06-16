Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva

El verano empieza a notarse también en los mercadillos de Punta Umbría, en Huelva. El mercadillo de verano de El Portil comenzará su actividad el próximo miércoles 24 de junio, en horario de tarde y en su lugar habitual, cerca del Centro de Salud. Una cita clásica de la temporada estival para vecinos, visitantes y veraneantes que aprovechan las últimas horas del día para pasear, comprar y disfrutar del ambiente de la zona.

Con la llegada del calor y el aumento de población en la costa, este tipo de mercados vuelven a convertirse en uno de los planes más recurrentes del verano. Ropa, complementos, calzado, artículos de playa y pequeños productos de temporada forman parte del atractivo de un mercadillo que cada año acompaña las tardes estivales de El Portil.

El rastro de Punta Umbría pasa a horario de tarde

También habrá cambios en el rastro de Punta Umbría, que estrenará su horario veraniego el lunes 29 de junio. A partir de esa fecha comenzará a celebrarse por la tarde, con apertura prevista en torno a las 17.00 horas, adaptándose así a los hábitos propios del verano y evitando las horas centrales del día.

Como en años anteriores, el rastro modificará ligeramente su ubicación y se instalará en la prolongación de la avenida de la Marina. En concreto, los puestos se repartirán a lo largo de la vía donde se encuentra el Club Deportivo Náutico, desde la discoteca Live hasta el recinto ferial.

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De esta forma, el rastro deja atrás la parcela de ‘La H’, donde se celebraba anteriormente, y vuelve a situarse en una zona más vinculada al paseo y al tránsito habitual de la época estival. Con estos cambios, Punta Umbría y El Portil preparan ya una de esas estampas propias del verano: tardes de compras, ambiente en la calle y mercadillos al caer el sol.