Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
La cita arrancará a finales de junio en horario de tarde, con puestos, ambiente estival y compras al caer el sol
El verano empieza a notarse también en los mercadillos de Punta Umbría, en Huelva. El mercadillo de verano de El Portil comenzará su actividad el próximo miércoles 24 de junio, en horario de tarde y en su lugar habitual, cerca del Centro de Salud. Una cita clásica de la temporada estival para vecinos, visitantes y veraneantes que aprovechan las últimas horas del día para pasear, comprar y disfrutar del ambiente de la zona.
Con la llegada del calor y el aumento de población en la costa, este tipo de mercados vuelven a convertirse en uno de los planes más recurrentes del verano. Ropa, complementos, calzado, artículos de playa y pequeños productos de temporada forman parte del atractivo de un mercadillo que cada año acompaña las tardes estivales de El Portil.
El rastro de Punta Umbría pasa a horario de tarde
También habrá cambios en el rastro de Punta Umbría, que estrenará su horario veraniego el lunes 29 de junio. A partir de esa fecha comenzará a celebrarse por la tarde, con apertura prevista en torno a las 17.00 horas, adaptándose así a los hábitos propios del verano y evitando las horas centrales del día.
Como en años anteriores, el rastro modificará ligeramente su ubicación y se instalará en la prolongación de la avenida de la Marina. En concreto, los puestos se repartirán a lo largo de la vía donde se encuentra el Club Deportivo Náutico, desde la discoteca Live hasta el recinto ferial.
De esta forma, el rastro deja atrás la parcela de ‘La H’, donde se celebraba anteriormente, y vuelve a situarse en una zona más vinculada al paseo y al tránsito habitual de la época estival. Con estos cambios, Punta Umbría y El Portil preparan ya una de esas estampas propias del verano: tardes de compras, ambiente en la calle y mercadillos al caer el sol.
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