Más de 18.000 profesores e investigadores andaluces podrán aspirar este año a un complemento salarial de hasta 1.800 euros: novedades, plazos y requisitos

Los docentes e investigadores universitarios podrán volver a acogerse a la evaluación de los complementos autonómicos por tercer año consecutivo. Unos 18.400 académicos podrán optar a esta convocatoria previa solicitud que, este año como novedad, deberá ser presentada en el mes de septiembre. Se pueden acoger catedráticos, profesores titulares, ayudantes doctor, asociados y sustitutos a tiempo completo. La Junta de Andalucía ha aprobado la convocatoria para el presente año en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles en el Palacio de San Telmo.

La presentación de solicitudes se establece entre los días 7 y 21 de septiembre de 2026 a través del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. El pasado año el periodo quedó comprendido entre los meses de junio y julio. El cambio de fecha responde al objetivo de coordinar la presente convocatoria con los plazos de resolución de los procedimientos de evaluación de la actividad docente e investigadora vinculada a quinquenios y sexenios. La segunda novedad está referida a la acreditación del cumplimiento de los requisitos. Este 2026 deberá realizarse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y no al inicio de dicho periodo como ocurría anteriormente.

La evaluación de los complementos autonómicos se traduce en una remuneración distribuida en tramos. El número máximo que es posible acreditar son cinco, atendiendo a los diferentes ámbitos. En la convocatoria de 2024, la Junta de Andalucía aumentó el importe a abonar, que se situó en 1.800 euros anuales por cada uno de ellos. El análisis y evaluación de los méritos corresponderá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) y se resolverá en el plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a finalizar el plazo de presentación de solicitudes. Es decir, hasta el 22 de marzo de 2027.

¿Qué criterios de evaluación se emplean?

Para analizar el desempeño de los diferentes cuerpos, la actividad docente vinculada a los quinquenios se puntuarán con 1,5 puntos hasta un máximo de seis. Para el profesorado sustituto cuya universidad no evalúe su actividad docente mediante quinquenios, profesorado asociado y para el personal investigador doctor se aplicará 1,5 puntos por cada 900 horas de docencia impartida acreditadas, con un máximo también de seis puntos.

En lo referente a investigación, transferencia de conocimiento e innovación, el criterio de evaluación empleado es de dos puntos por cada sexenio evaluado favorablemente, con el máximo de seis puntos. No obstante, no se tendrán en cuenta los sexenios que incorporen algún periodo puntuado en las dos convocatorias anteriores. Al profesorado asociado y sustituto no se les evaluará la actividad vinculada a estos componentes.

En materia de gestión, se considerará el desempeño de cargos académicos y la participación en calidad de miembro en órganos colegiados de representación legal (comités de empresa y juntas de personal de las universidades públicas andaluzas). En este apartado, los participantes sólo podrán lograr un máximo de dos puntos.

¿Quiénes pueden optar?

El proceso va dirigido a un total de 18.400 docentes e investigadores del sistema universitario andaluz. La convocatoria divide a esta plantilla en cuatro categorías. La primera aglutina al personal docente e investigador a tiempo completo, en el que se incluyen los catedráticos y el profesorado titular. El segundo hace alusión al personal docente e investigar (PDI) laboral, en el que se hallan el profesorado ayudante doctor a tiempo completo, el asociado que acredite un mínimo de 900 horas de docencia impartida, el sustituto a tiempo completo y el de carácter permanente laboral a tiempo completo, incluyendo las modalidades de contratado doctor.

La tercera modalidad se reserva al perfil investigador doctor contratado a tiempo completo que haya superado el Programa I3, obtenido el Certificado R3 de cualquier programa de excelencia o haya sido beneficiario de los programas de excelencia de la Junta de Andalucía. La cuarta hace referencia al profesorado colaborador a tiempo completo cuya plaza derive de una convocatoria efectuada con anterioridad a 2013.

Con carácter excepcional, también se podrán acoger los profesionales de universidades públicas de fuera de Andalucía que presten sus servicios en el sistema universitario público andaluz con una antigüedad mínima de dos años al 21 de septiembre de 2026, siempre que no perciban una retribución complementaria equiparable o de la misma naturaleza de su institución de origen.

Una retribución económica adicional al sueldo de la plantilla

Los complementos autonómicos constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria, vinculada a la actividad que desarrolla en el campo de la docencia, la I+D, la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas.

La convocatoria de 2025 finalizó con la mejora de las condiciones salariales de 2.089 profesores e investigadores del sistema público universitario andaluz tras el reconocimiento de 2.790 tramos de complementos autonómicos. La Junta de Andalucía recibió más de 3.600 solicitudes de este PDI.