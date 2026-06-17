Andalucía cumple su primer mes de bloqueo desde las elecciones: arranca una nueva cuenta atrás en busca de un acuerdo antes del 29 de junio

El Gobierno de Juanma Moreno cumple su primer mes en funciones desde las elecciones del pasado 17 de mayo con las negociaciones abiertas y sin fecha para el primer pleno de investidura. El PP andaluz y Vox tratan de reducir el ruido al máximo y evitar que trasciendan las reuniones, los contactos o los intercambios de documentos. La "discreción" y la falta de difusión del contenido de las conversaciones es parte fundamental de unas negociaciones que arrancaron formalmente hace siete días con el primer encuentro entre Juanma Moreno y Manuel Gavira y en las que ambos buscan evitar interferencias. Esta semana estaba prevista la entrega por parte de la formación de Santiago Abascal de unas prioridades para la negociación circunstancia que ninguna de las dos partes aclara aún si se ha producido. Ambas mantienen el mismo relato de "no hay novedades" que apuntó el presidente durante su visita este martes al helipuerto de Cartuja para presentar el plan Infoca.

El escenario es más incierto desde la sesión de constitución del Parlamento andaluz celebrada el 11 de junio. Los días previos a esa fecha fueron una primera cuenta atrás para el PP que tenía como objetivo escenificar un primer entendimiento con la cesión a Vox de uno o dos de los puestos de vicepresidencias y secretarías que les corresponden por votos. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal declinó la propuesta y forzó la constitución de una mesa de carácter transitorio en la que dos de los diputados designados por parte del PP serán relevados previsiblemente como parte de las conversaciones entre los dos partidos. Hay aspectos de ese acuerdo que se van despejando. Así, el PP no ha nombrado asesores de una de sus vicepresidencias a la que previsiblemente tendrá que renunciar (podría perder también una secretaría) mientras que Vox no ha solicitado el puesto con voz pero sin voto que le correspondería como tienen Por Andalucía o Adelante Andalucía.

Esta semana se han formalizado las direcciones de los grupos parlamentarios. Una vez que esto se complete, el siguiente paso es que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, convoque uno a uno a los portavoces con el objetivo de evaluar las posibilidades de una investidura de Juanma Moreno como candidato más votado. El presidente de la Cámara anunció que su intención es que estas reuniones que se celebrarán por orden de menor a mayor arranquen la próxima semana (empezarán por Adelante Andalucía y concluirán por el PP-A). De momento, ni hay fecha ni se han iniciado los contactos para cuadrar las agendas.

Esta ronda de reuniones será el paso previo para que el presidente del Parlamento encomiende a un candidato, a Juanma Moreno, la conformación del nuevo gobierno. Esto debe producirse antes del lunes 29 de junio, fecha límite según la normativa autonómica. Es la segunda cuenta atrás desde el 17 de mayo. Una vez que esto se produzca sólo restará fijar la fecha del Pleno para lo que no hay límite. Aunque la intención inicial sea convocar en los primeros días de julio, podría celebrarse en agosto o incluso en septiembre. La decisión depende de la Mesa en la que el PP se ha reservado una amplia mayoría absoluta con cinco de los siete miembros debido al rechazo a entrar de Vox.

Todo dependerá del ritmo de unas negociaciones entre PP y Vox que, de momento, tienen dos puntos fundamentales. En el contenido, la pieza más crítica sigue siendo la "prioridad nacional" y todo el modelo de políticas migratorias que plantea la formación de Santiago Abascal y que Moreno ha cuestionado y rechazado en repetidas ocasiones. Pero el punto clave es la posibilidad de entrada de Vox en el Gobierno como ha ocurrido en Extremadura, Aragón o Castilla y León. El PP sigue defendiendo un ejecutivo en solitario mientras que Vox, aunque esquiva definirse claramente en público, sí reitera que Andalucía "no puede ser una excepción" respecto a otros territorios. "Tenemos que hacer valer nuestros votos", repiten todos los dirigentes de Vox en unas comparecencias en las que advierten que no se trata de dos diputados sino de sumar 15.

Sólo negociaciones con Vox

Aunque todos los grupos participarán en esas reuniones con la presidencia del Parlamento, sólo existe una vía para el PP: el pacto con Vox. Desde el primer día la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) cerró cualquier puerta a la abstención que permitiera un gobierno en solitario aunque sin estabilidad alguna en la legislatura. Tampoco Juanma Moreno o el PP andaluz plantearon una estrategia de presión para forzar una investidura al margen de Vox. Este martes abrió esa línea de relato por primera vez en el acto de presentación del Plan Infoca.

No lo hizo para pedir ningún cambio de posición o para abrir una vía de diálogo. Lo hizo para reprochar que desde el primer momento hubiera quedado descartada esta vía: "Se han autoexcluido de manera irresponsable", apuntó Moreno. Pese a esto, la realidad es que apenas ha habido movimientos para promover otro modelo de acuerdo más allá de la carta pública difundida por UGT-Andalucía. El PP andaluz en ningún momento ha escenificado un intento de tender la mano o de presionar a la izquierda para una abstención. Descartó esa estrategia desde la misma noche electoral.

Sin embargo, la respuesta de los grupos de la izquierda fue contundente. No hay ningún margen para una abstención que permita el gobierno como subrayó la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien ya en la última ejecutiva regional de los socialistas dio por zanjado el debate y cuestionó el intento liderado por el secretario general de UGT Andalucía, Óscar Martín, de reabrir el debate para frenar la entrada de Vox en el Gobierno.