El exCEO de ADM acusado de agresión sexual no declarará ante el juez el 25 de junio tras lograr un segundo aplazamiento

Gustavo Fuentes, exCEO de ADM, ha conseguido un nuevo aplazamiento de su declaración ante el instructor del caso en el que se le investiga como autor de agresión sexual y acoso sexual a una reportera. Su comparecencia estaba fechada para el próximo jueves, 25 de junio, en la plaza número 5 de la sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, pero la coincidencia de este señalamiento con otros de su letrado imposibilita que pueda responder ante el juez. Tampoco podrán comparecer los dos testigos citados ese día.

Esta es la segunda vez que Fuentes consigue un aplazamiento de su declaración. A priori, estas testificales estaban previstas para el pasado 11 de mayo. Sin embargo, el cambio de letrado del exCEO de ADM obligó a posponer esa comparecencia. La nueva fecha de las declaraciones está en el aire.

La denuncia contra Fuentes narra varios episodios con agresiones sexuales. La primera relación laboral que tienen ambos es en 2010 y ya entonces mostraba "un interés" sexual hacia la mujer. Una de las escenas descritas se produce en la presentación de una gala. Fuentes le dio un cheque de 500 euros a la mujer y dijo: "Ella es mía y vale mucho. Si no pagáis la gala, se la pago yo". Ya en 2023, con Fuentes como CEO de ADM, se explica otro episodio en el que trató de besarla y tocarla en un coche.

ADM busca al relevo de Fuentes

Mientras tanto, la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) ha abierto un "proceso de selección" para ocupar el puesto de director general tras el cese de Gustavo Fuentes, investigado por agresión y acoso sexual a una reportera. Según ha comunicado el grupo se busca a una persona que "lidere la nueva etapa de la compañía y contribuya a reforzar su desarrollo estratégico y organizativo".

Ante esta tesitura, el grupo ha respondido que la decisión "responde a la voluntad del Consejo de seguir impulsando el proyecto empresarial de Grupo ADM, consolidando su posición en el sector audiovisual y afrontando los retos y oportunidades del futuro con ambición, innovación y vocación de servicio a la industria". El relevo provisional de Fuentes a la cabeza del grupo que estaba previsto no era recibido de buen agrado por los trabajadores de la empresa, según ha podido saber El Correo de Andalucía, ya que le consideraban como una persona cercana al investigado.

El comunicado, adelantado por Europa Press, asevera que el consejo de administración tomará el relevo, "coordinará y supervisará" la gestión de la compañía hasta la llegada del nuevo CEO. Esto lo hará apoyándose en los actuales profesionales que integran la compañía. "La actividad de Grupo ADM continúa desarrollándose con total normalidad, manteniéndose el calendario previsto de proyectos, servicios y compromisos con clientes, colaboradores y profesionales".

La empresa "reafirma" su "compromiso con los más altos estándares de conducta profesional, integridad, transparencia y respeto a las personas". "La compañía mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, discriminación o conducta que vulnere la dignidad de las personas, promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos".

Cabe recordar que el accionariado del grupo ADM está compuesto un 47,9% de socios públicos y un 52,1% de capital privado. Sandetel, dependiente de la Junta de Andalucía, es la sociedad pública con todas las participaciones de ADM. En la parte privada están el Grupo ZZJ, Telefónica (a través de Telefónica de Contenidos), Medina Media Andalucía y Axión.