El futuro de Landaluce como candidato del PP en Algeciras queda en el aire tras un año marcado por denuncias por acoso sexual y las críticas por "comportamientos machistas"

El futuro del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está en el aire a menos de un año de las elecciones municipales. Después de un año marcado por la denuncia por acoso sexual difundida por El Correo de Andalucía (que incluía audios explícitos) y que fue archivada, este miércoles el periódico El Mundo ha difundido la decisión del PP-A de no mantener la candidatura debido a supuestos comportamientos machistas detectados en el Senado. A raíz de esta publicación, nadie ha confirmado la continuidad del histórico regidor, que ha llegado a difundir un vídeo en redes sociales para defenderse en el que ha esquivado su posible salida del Ayuntamiento. En estos momentos sigue sin militar en el PP y como concejal no adscrito.

Según las informaciones difundidas este miércoles, el PP ha recopilado más datos sobre posibles "comportamientos machistas" que se suman a la denuncia por acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que fue archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. A raíz de este material recopilado se habría adoptado la decisión de que el alcalde de Algeciras no continúe en el cargo que mantiene aunque sin formar parte del grupo municipal. Desde la última investigación se mantiene como alcalde aunque como concejal no adscrito y no es militante del PP.

"Mientras otros se dedican a generar ruido, maldad y veneno, nosotros seguiremos generando resultados y ahí es donde seguirán encontrándome, trabajando por Algeciras y por mis vecinos. Llevan años intentando desgastar mi imagen y apartarme de la vida pública. No lo han conseguido y tampoco lo van a conseguir con titulares, rumores o campañas de desprestigio", ha aseverado en un vídeo difundido en redes sociales para responder a la nueva polémica generada.

En ese vídeo, no obstante, el alcalde ha eludido confirmar su continuidad en las listas del PP o la posibilidad de concurrir con otra formación política. "El PP elegirá con total libertad y responsabilidad", advierte en el vídeo.

Presiones de la oposición

La nueva polémica en torno al alcalde de Algeciras y posibles "comportamientos machistas" ha elevado el tono de la oposición que ha vuelto a exigir la renuncia del regidor. Así, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha exigido su renuncia. "No puede seguir ni un minuto más. Tiene que salir inmediatamente", apuntó.

En esta línea, responsabilizó al presidente andaluz, Juanma Moreno, de su continuidad: “Andalucía no merece tener a un presidente que, ante el acoso a mujeres, lo tapa, se calla y permite que se persiga a quienes denunciamos, qué sabe de Moreno Bonilla y de Antonio Sanz. Se tendría que haber ido hace tiempo por decencia, dignidad y ejemplaridad. No puede seguir al frente del Ayuntamiento de Algeciras y Moreno Bonilla tiene que pagar por encubridor”.

En la misma línea, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la dirección del PP a nivel provincial y autonómico, que dé explicaciones "urgentes y transparentes" ante las informaciones que apuntan a que se ha decidido prescindir de Landaluce como candidato a la alcaldía en 2027. Esta decisión es "tardía", ha lamentado, añadiendo que "no hace más que confirmar y respaldar la veracidad de las denuncias por supuesto acoso y comportamientos inadecuados que en su día abanderaron con valentía las responsables del PSOE algecireño, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso".

Por su parte, la coordinadora de IU en Algeciras, Purificación Alonso, ha calificado la decisión del PP de mantener un año más a Landaluce en la Alcaldía de la ciudad de "una prueba más del completo cinismo político con el que este partido se viene conduciendo desde que se produjeron las primeras denuncias públicas sobre los supuestos abusos sexuales de Landaluce".

"El PP cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, y la decisión que han tomado es mantenerlo en el puesto un año más, como si su comportamiento pudiera tratarse como un mero trámite administrativo en el marco de elaboración de las próximas listas electorales. Es inaceptable y demuestra que al PP la dignidad de las mujeres le da exactamente", ha aseverado la dirigente local de IU.