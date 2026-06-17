Greenpeace pide al TSJA la anulación inmediata de la licencia del Algarrobico ante el nuevo bloqueo del Ayuntamiento de Carboneras

La organización ecologista Greenpeace ha elevado este mismo miércoles un escrito ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA en el que insta la ejecución directa por parte del órgano judicial del fallo que ordenaba la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico después de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya acordado en Pleno posponer la decisión destinada a anular el permiso municipal para "pedir más informes jurídicos y económicos". Esta decisión ha sido promovida por un concejal no adscrito y ha contado con los votos favorables del PSOE.

En su recurso, consultado por Europa Press, la entidad conservacionista da cuenta del acuerdo de Pleno surgido de la propuesta y pide una actuación judicial. "Estamos ante un reiterado y palmario incumplimiento de la sentencia", se han quejado desde Greenpeace, donde han emplazado además a que se deduzca testimonio de particulares y se dé traslado a la Fiscalía para exigir las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de tal decisión.

En este sentido, ha instado al tribunal encargado de la ejecución de la sentencia la imposición de multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros para apremiar a los responsables a ejecutar la sentencia así como a que traslade el caso a la Fiscalía para que indague sobre posibles delitos de desobediencia.

Desde Greenpeace han solicitado en reiteradas ocasiones la vía directa para la ejecución de la sentencia judicial, que data de 2021, al considerar que desde el Ayuntamiento de Carboneras no se han dado los pasos necesarios para poder anular el permiso de obras concedido en enero de 2003 a la mercantil.

Paso clave para la demolición

La anulación de la licencia de obras del Hotel del Algarrobico es un paso clave para la demolición del edificio que está pactada por parte del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía a través de un convenio que establece también un reparto de los gastos. De hecho, el objetivo era convocar la comisión bilateral en cuanto se formalizara la suspensión de la licencia.

La propuesta llevada a la sesión monográfica y extraordinaria, que apenas se ha extendido 16 minutos, se ha visto apoyada por los miembros del PSOE, cuyo portavoz, José Luis Amérigo, también ha advertido que el expediente "carece de información esencial sobre las consecuencias económicas" de anular la licencia de obras concedida a Azata del Sol.