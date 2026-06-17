La Junta de Andalucía aprueba el cese del interventor general sin encontrar un sustituto

La Junta de Andalucía no encuentra sustituto para Miguel Ángel Figueroa, el interventor general que presentó su dimisión hace una semana por su etapa como alto cargo de Vicente Fernández, dentro de las causas judiciales abiertas por la gestión de la SEPI y que figura en los papeles y grabaciones del caso Leire Díez. Este martes el Consejo de Gobierno ha formalizado su salida sin conseguir el objetivo de presentar automáticamente su relevo. De hecho, aún no está definido, si será alguien de dentro o de fuera de la actual intervención.

Miguel Ángel Figueroa había solicitado hace meses salir de la Intervención General, el máximo órgano de fiscalización del Gobierno andaluz, por su vinculación con Vicente Fernández. El Gobierno andaluz, que siempre ha mantenido la máxima confianza en él, le pidió que aguantara hasta las elecciones. Pero una vez pasado el 17 de mayo y tras estallar el caso Leire, en el que de nuevo aparecía quien fuera presidente de la SEPI, volvió a solicitar su salida y esta vez fue aceptada. "No hay ninguna duda sobre su trabajo", subrayan desde la Consejería de Hacienda. Pero la situación ya era insostenible para él.

A partir de ahí, el Gobierno andaluz busca un nuevo interventor o interventora general. El primer sitio al que han mirado es dentro del propio servicio aunque de momento no han encontrado ninguna alternativa viable y que además esté dispuesta a aceptar. Tampoco quiere la Junta de Andalucía recurrir a la vía de que lo asuma quien tenga más antigüedad como fija la normativa.

De ahí que la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reconozca que una de las opciones que están encima de la mesa es que sea nombrado un interventor o interventora de fuera del propio servicio de la Junta de Andalucía. "La única condición es que sea funcionario", apunta la consejera de Hacienda.

Nombramiento polémico

La entrada de Miguel Ángel Figueroa en la dirección Intervención General de la Junta de Andalucía estuvo rodeada de polémica. El interventor general llegó tras el cese repentino de su predecesora,

Previamente había asumido puestos de responsabilidad en la SEPI junto a Fernández, donde ocupó el cargo de director de empresas participadas, uno de los más importantes del organismo.

De hecho, tras estallar el caso de la SEPI que situó a Vicente Fernández como investigado, el PSOE apuntó automáticamente a la continuidad de Miguel Ángel Fernández en el servicio. Sin embargo, el Gobierno andaluz lo ha defendido incluso después de su dimisión. "Nada que objetar sobre su trabajo", subraya la consejera de Hacienda.