La Junta de Andalucía instará al TSJA a anular la licencia del Algarrobico y convoca al Gobierno de España para el derribo

La Junta de Andalucía lleva meses personada en la causa abierta para la anulación de la licencia de obras del Algarrobico, un paso clave para su demolición, y le corresponde este año la coordinación de la comisión bileteral con el Gobierno para repartir los gastos de su derribo. Ahora, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras, con los votos a favor de los concejales socialistas, haya frenado esta medida que venía avalada por un dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno autonómico aprovechará esta posición para subir la presión sobre el PSOE, que ha tenido ya que adoptar medidas disciplinarias urgentes contra sus propios ediles.

El Gobierno andaluz, por un lado, seguirá los pasos de Greenpeace y solicitará que el TSJA que ya había ordenado al Ayuntamiento que suspendiera la licencia decrete de forma automática la nulidad. Esto conllevaría además un segundo paso que la Junta está evaluando jurídicamente: que se abra un expediente para determinar si hay responsabilidad penales o administrativas por la decisión del Pleno de no acatar la orden judicial alegando la necesidad de un análisis económico y jurídico más profundo.

Asimismo, el Gobierno andaluz, convocará la comisión mixta con el Ejecutivo central creada en el marco de un convenio para el reparto de responsabilidades y gastos en torno al derribo de esta construcción del litoral almeriense. Esta convocatoria había sido reclamada por el Ejecutivo central las últimas semanas (a raíz del dictamen del Consejo Consultivo que avalana la nulidad de la licencia) pero la Junta había optado por aplazarla hasta que no lo aprobara el Pleno. La votación de este miércoles, en la que los concejales del PP han defendido la suspensión y los socialistas la han parado, ha provocado un cambio de estrategia.

"¿Qué esconde el PSOE?"

La portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha aprovechado la situación para arremeter contra el PSOE que durante los últimos meses viene defendiendo públicamente su compromiso con el derribo del Algarrobico y cuestionando la actitud de la Junta de Andalucía. De hecho, a principios de 2025, María Jesús Montero llegó a iniciar un expediente de expropiación como vicepresidenta del Gobierno con el objetivo de derribar el máximo posible del hotel que estuviera sobre suelo estatal. La Junta de Andalucía nunca respaldó esta vía.

"Nos sorprende que haya sido el PSOE el que haya bloqueado este acuerdo. No entendemos esta traición del PSOE. Son los responsables y tienen que dar muchas explicaciones. ¿Qué tienen que esconder en el PSOE? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué se han mostrado en rebeldía?Lo que hay es que acaba con ese atropello medioambiental", detalló la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno, Carolina España.