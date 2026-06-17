Una playa de Huelva da la bienvenida al verano con tres días de conciertos hasta la madrugada, paellas, videojuegos y deporte

Las playa de Punta Umbría, en Huelva, arranca este fin de semana, del 19 al 21 de junio, la segunda edición de Open Summer 2026, un evento con el que este municipio onubense quiere dar la bienvenida al verano y que este año incluirá también a El Portil en su programación. La cita reunirá conciertos, gastronomía, deporte, ocio juvenil y convivencia, además de propuestas para todas las edades, y en el que se invita a vecinos y turistas a participar.

Las calles de Punta Umbría se llenan de gente durante este evento, que en 2025 fue un éxito. / Ayuntamiento de Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha presentado esta nueva edición del evento, que regresa tras el éxito cosechado el pasado año y que volverá a convertir al municipio en uno de los principales focos de ocio, cultura y dinamización económica del inicio de la temporada estival. Durante el acto, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha destacado que esta segunda edición mantiene la filosofía que hizo posible el éxito de la anterior, pero incorpora una importante novedad: la participación de El Portil en la programación del Open Summer, ampliando así el alcance de una propuesta que busca reforzar el atractivo turístico y comercial tanto de Punta Umbría como del núcleo urbano portileño.

Habrá múltiples actuaciones en distintas ubicaciones. / Ayuntamiento de Punta Umbría

El Open Summer 2026 ofrecerá una programación que combina música en directo, deporte, gastronomía, participación ciudadana y actividades para todos los públicos. La música volverá a ser uno de los grandes atractivos, con más de 20 actuaciones en directo repartidas entre distintos establecimientos hosteleros participantes y con actividades autorizadas hasta la 1.00 de la madrugada, además de barras tipo ambigú, stands de asociaciones y propuestas pensadas para jóvenes, familias y mayores.

Programación de Open Summer 2026

Viernes 19 de junio : inicio del Open Summer con conciertos en distintos establecimientos hosteleros participantes.

: inicio del Open Summer con conciertos en distintos establecimientos hosteleros participantes. Sábado 20 de junio, a las 11:00 horas : yincana juvenil en la Plaza 26 de Abril, con premios para los tres mejores equipos y un gran premio de 300 euros al mejor equipo .

: en la Plaza 26 de Abril, con premios para los tres mejores equipos y un gran premio de . Sábado 20 de junio, de 18:00 a 22:00 horas : Feria del Videojuego en la Plaza 26 de Abril, organizada en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.

: en la Plaza 26 de Abril, organizada en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. Sábado 20 de junio : conciertos y actuaciones en directo en bares y locales participantes, con música hasta la 1:00 de la madrugada .

: conciertos y actuaciones en directo en bares y locales participantes, con música hasta la . Domingo 21 de junio : jornada especial en el Parque Virgen del Carmen , dedicada al Centro de Participación Activa de Mayores .

: jornada especial en el , dedicada al . Domingo 21 de junio : concurso benéfico de paellas , con platos a 3 euros , además de zoco solidario.

: , con platos a , además de zoco solidario. Domingo 21 de junio: actuaciones de coro, grupos de palillos y baile, Sandra Giraldo y El Cortijo La Paca.

Más de 20 actuaciones en directo

La música será uno de los grandes reclamos del Open Summer 2026, con más de 20 actuaciones en directo repartidas entre distintos establecimientos hosteleros de Punta Umbría y El Portil durante el fin de semana. Entre las citas previstas figuran conciertos como Menta y Poleo, La Tribu del Capu, Damajuana, Jarampa o Toneleros el viernes 19, mientras que el sábado 20 la programación continuará con propuestas como Yapalé, Superstition, Marabuja, Dúo Swin&Sason, De Juré, Al Son de Lola y Los Alpresa, además de otras actuaciones en bares y locales participantes como Veintiséis, La Barra de Mojito’s, La Pequeña Alhambra, 3:30, Los Caracoles, Leña, El Puntazo, El Chimbito y El Cerrito. Los conciertos se prolongarán durante la tarde y la noche, con actividad musical autorizada hasta la 1.00 de la madrugada.

Cartel de Open Summer 2026 en Punta Umbría. / El Correo

Con esta propuesta, Punta Umbría y El Portil se preparan para abrir el verano con un fin de semana de convivencia, música, gastronomía y diversión. El Open Summer 2026 se consolida así como una de las grandes citas del arranque estival en la costa onubense, con la implicación de la hostelería, las entidades locales y el Ayuntamiento para convertir el municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.