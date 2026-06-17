El PSOE tomará medidas contra sus concejales en Carboneras por bloquear la anulación de la licencia del Algarrobico: "Se tira sí o sí"

"El Algarrobico se va a tirar sí o sí". Así de contundente ha sido la portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, tras la decisión de los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Carboneras de apoyar un aplazamiento de la decisión de anular la licencia. Ante esta situación, la formación anunciará que tomará medidas después de que los dirigentes municipales desobedecieran a la cúpula autonómica.

En apenas 15 minutos, el Ayuntamiento ha votado a favor del aplazamiento de esta decisión hasta el 22 de junio a propuesta del concejal no adscrito Felipe Cayuela. A las 12:30 el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha convocado una rueda de prensa para anunciar qué ocurrirá con sus concejales, tras una reunión con la cúpula autonómica, después de que estos no hayan cumplido con las órdenes dadas desde San Vicente.

"El PSOE lo ha tenido siempre claro", ha asegurado la número dos de María Jesús Montero, que ha calificado al Algarrobico de "monumento a la barbaridad medioambiental". La dirigente socialista ha manifestado la voluntad de su grupo de que se anule la licencia, uno de los pasos previos a la demolición del edificio. Así, la diputada ha recordado que su partido ha activado "todas las acciones para la expropiación de los terrenos".

Paralizadas las intenciones de Gobierno y Junta

El retraso en la anulación de la licencia bloquea las intenciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía de iniciar el derribo de la construcción ejecutada en el litoral. De hecho, estaba previsto que en cuanto se anulase la licencia se convocaría la comisión bilateral para repartir los gastos de la demolición tal y como está establecido en el convenio firmado entre ambas administraciones.

Montero quien llegó a anunciar en 2025, tras ser nombrada secretaria general del PSOE-A, el inicio del derribo y a iniciar un procedimiento de expropiación ante la demora en la anulación de la licencia. Por su parte, la Junta de Andalucía lleva años planteando que la única vía para el derribo era la suspensión de los permisos para iniciar las obras y de hecho se llegó a personar en el procedimiento abierto en el TSJA