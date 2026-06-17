Rubén del Campo (Aemet) avisa sobre el verano: “Las temperaturas por encima de lo normal van a continuar” y aclara qué pasará con las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un verano más cálido de lo normal en España, independientemente de la ola de calor que se prevé en los próximos días. El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha presentado la predicción estacional para los próximos meses y ha señalado que el escenario más probable apunta a temperaturas por encima de los valores habituales tanto en el verano climatológico, que comprende junio, julio y agosto, como en el trimestre de julio, agosto y septiembre, más próximo a la idea de verano astronómico.

Un verano con más calor de lo normal

Para el trimestre completo de junio, julio y agosto, el escenario más probable es que sea más cálido de lo normal en toda España. Según ha explicado el portavoz de Aemet, la probabilidad se sitúa en torno al 50% en buena parte de la Península, sube al 60% en los tercios norte y este, y alcanza el 70% en Baleares. En Canarias, sin embargo, la señal no es tan clara.

“En la Península está bastante claro que este trimestre lo más probable es que sea más cálido de lo normal”, ha señalado Del Campo, que ha situado esa probabilidad entre el 50% y el 70%, frente a un porcentaje mucho menor de que el verano resulte frío.

Probabilidad de temepraturas este verano. / Aemet

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La señal de calor se refuerza aún más en el avance para el trimestre julio, agosto y septiembre. En ese caso, Aemet observa una probabilidad “muy alta” de que las temperaturas estén por encima de lo normal en toda España, con valores superiores al 70% en la mayor parte de la Península y Baleares, y entre el 60% y el 70% en el suroeste peninsular y Canarias.

“Parece bastante claro que estas temperaturas por encima de lo normal van a continuar en el próximo trimestre”, ha resumido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

Prudencia con las lluvias: no será un verano de agua continua

La parte más delicada de la predicción está en las precipitaciones. Del Campo ha insistido en que la predicción trimestral de lluvias en España está sujeta a una gran incertidumbre por la ubicación geográfica del país. Por eso, ha pedido cautela a la hora de trasladar el mensaje a la ciudadanía.

“Puede ser un poco arriesgado decir en un titular que el verano va a ser más lluvioso de lo normal y quedarnos ahí”, ha advertido el portavoz de Aemet. La razón es que, aunque los modelos apuntan en algunas zonas a una mayor probabilidad de precipitaciones, eso no significa que vaya a llover de forma generalizada ni durante muchos días seguidos.

De hecho, Del Campo ha recordado que en verano siempre llueve poco en términos absolutos. Por eso, un trimestre más lluvioso de lo habitual puede deberse simplemente a que haya más episodios tormentosos o a que las tormentas sean más intensas de lo normal.

“No tiene por qué implicar lluvias generalizadas y que esté lloviendo todo el tiempo”, ha explicado. Según ha detallado, el escenario podría traducirse en tormentas más frecuentes o más intensas, provocadas por la llegada de vaguadas o danas que inestabilicen la atmósfera.

Tormentas puntuales, pero intensas

El portavoz de Aemet ha puesto como ejemplo lo ocurrido recientemente en Jaén, donde una tormenta intensa dejó más de 40 litros por metro cuadrado en poco más de una hora. Ese tipo de episodios, ha explicado, son los que pueden marcar la diferencia en un verano climatológicamente más húmedo de lo normal.

“En verano normalmente llueve porque llegan vaguadas, llegan algunas danas, dejan un tiempo inestable y provocan lluvias muy intensas”, ha apuntado Del Campo. Es decir, no se trataría de un verano con lluvias persistentes, sino de situaciones puntuales capaces de dejar acumulados importantes en poco tiempo.

Para el trimestre de junio, julio y agosto, Aemet observa una mayor probabilidad de un verano más lluvioso de lo normal en buena parte del este peninsular y Baleares, mientras que en el noroeste y el suroeste peninsular no aparece una tendencia clara. En esas zonas, según ha explicado Del Campo, es prácticamente igual de probable que el verano sea más seco o más lluvioso de lo habitual.

El suroeste, con más incertidumbre

Este matiz es especialmente importante para zonas como Andalucía occidental, donde la señal de lluvia no es tan clara para el conjunto del verano climatológico. Del Campo ha señalado que en el suroeste peninsular no hay una tendencia definida, por lo que no se puede afirmar con rotundidad si el trimestre será más seco o más lluvioso.

Sí aparece una señal algo más favorable a las precipitaciones en buena parte de la Península y los archipiélagos para el trimestre julio, agosto y septiembre, especialmente en zonas del sureste peninsular, donde la probabilidad de un trimestre más lluvioso podría alcanzar el 50% o el 60%.

En cualquier caso, Aemet insiste en que esta posible mayor presencia de lluvia estaría ligada sobre todo a episodios de tormenta. “No es que vaya a estar lloviendo continuamente en julio, agosto y septiembre”, ha remarcado Del Campo.

Calor dominante, aunque con posibles alivios

Aunque la señal cálida es clara, el portavoz de Aemet también ha recordado que una predicción estacional no implica que todos los días del verano vayan a ser calurosos. Dentro de un trimestre más cálido de lo normal pueden producirse periodos con temperaturas suaves o incluso frescas para la época.

“Aunque la probabilidad de verano más cálido de lo normal es muy alta, eso no quita que a lo largo del periodo podamos tener periodos con temperaturas frescas o suaves”, ha explicado. La predicción, por tanto, se refiere al balance del conjunto del trimestre, no al comportamiento diario del tiempo.

El Niño y su posible influencia

Durante la rueda de prensa, Del Campo también ha sido preguntado por el fenómeno de El Niño, que ya está presente en el Pacífico ecuatorial. El portavoz de Aemet ha explicado que se trata de un fenómeno oceánico-atmosférico con efectos globales, aunque ha matizado que en España y el sur de Europa no existe una correlación directa y clara entre El Niño y el tiempo que se registra.

“En España, en el sur de Europa en general, no hay una correlación clara entre la ocurrencia del fenómeno de El Niño y efectos esperables en el tiempo”, ha señalado. No obstante, ha añadido que, si finalmente se desarrolla un episodio muy intenso, podría contribuir a elevar las temperaturas globales y tener cierta influencia en el entorno europeo.

El pico de El Niño se espera especialmente hacia el otoño y finales de año. En ese contexto, Del Campo ha indicado que, en episodios muy intensos, a veces puede observarse cierta relación con otoños más lluviosos de lo normal en España, aunque no siempre ocurre.

Un verano marcado por el calor y la vigilancia de las tormentas

Con todos estos elementos, la predicción de Aemet para el verano de 2026 dibuja un escenario dominado por el calor por encima de lo normal y por una evolución de las lluvias mucho más incierta. La Agencia Estatal de Meteorología considera probable que las temperaturas se mantengan elevadas en los próximos meses, mientras que las precipitaciones dependerán en gran medida de la aparición de vaguadas, danas y tormentas puntuales.

La idea principal, por tanto, no es que España vaya a vivir un verano lluvioso en sentido clásico, sino que algunas zonas podrían registrar más episodios tormentosos o tormentas más intensas de lo habitual. El calor, en cambio, sí aparece como el rasgo más claro de la predicción estacional.