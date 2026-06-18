Andalucía celebra el sábado las oposiciones con 5.047 plazas de Secundaria y FP: novedades de una convocatoria con 21.366 aspirantes

La cuenta atrás termina este sábado en las aulas universitarias andaluzas. Tras meses de estudio, horas en la biblioteca y muchos planes cancelados, 21.366 aspirantes comenzarán el próximo 20 de junio las oposiciones para acceder a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional. Las de este año -que no incluyen el cuerpo de Maestros- traen consigo una ristra de novedades para los opositores que van desde el baremo de méritos, las competencias digitales y la digitalización del procedimiento.

Para el desarrollo del proceso, la Consejería de Educación ha constituido 323 tribunales, integrados por 1.615 funcionarios de carrera. Las pruebas se celebrarán en las universidades públicas andaluzas que ceden sus espacios a la Junta, con la excepción de los instituciones sevillanas, Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide.

La convocatoria incluye 5.015 plazas de nuevo ingreso, a las que se suman 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores. En total, son 5.047 puestos repartidos entre 66 especialidades. La mayor parte de las plazas corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con 4.406 puestos. A ellas se añaden 201 plazas para Profesores de Música y Artes Escénicas y 440 para Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Estos puestos proceden de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2026 y responden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por jubilaciones, fallecimientos o traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros motivos.

El orden del día del 20 de junio

El mismo sábado se celebrará el acto de presentación de los candidatos ante el tribunal asignado. En ese momento, los aspirantes recibirán la información sobre el desarrollo del proceso selectivo. A continuación, se iniciará la primera prueba, centrada en la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad.

Esta primera prueba tendrá dos partes, que se valorarán de manera conjunta. Una será de carácter práctico, destinada a comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del aspirante. La otra consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el candidato entre varios extraídos al azar por el tribunal. En algunas especialidades, la parte práctica se desarrollará en días posteriores y en las sedes de los tribunales ubicadas en centros educativos.

La segunda prueba estará centrada en la aptitud pedagógica y en el dominio de las técnicas necesarias para ejercer la docencia. Consistirá en la presentación y defensa de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Cada una de las dos pruebas deberá superarse con una nota igual o superior a cinco puntos sobre diez.

Novedades de la convocatoria 2026

El procedimiento selectivo se completará durante la última semana de julio. Además de la fase de oposición, el concurso-oposición incluye una fase de concurso, en la que se valorarán méritos como la experiencia docente previa y la formación académica, con una puntuación máxima de diez puntos. La calificación final resultará de ponderar la fase de oposición, que contará dos tercios, y la de concurso, que supondrá un tercio.

La convocatoria incorpora este año algunas novedades. Una de ellas afecta al baremo de méritos: puntuará la superación de la fase de oposición de hasta dos procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente de la misma especialidad y cuerpo, siempre que hayan sido convocados desde 2012. Con esta medida, la Consejería pretende reconocer el esfuerzo de los aspirantes que aprobaron en convocatorias anteriores pero no obtuvieron plaza. También se introduce por primera vez una valoración específica de la Competencia Digital Docente, alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Un procedimiento digital para ahorrar más de 2 millones de documentos

La Junta destaca, además, que todo el procedimiento de gestión de las oposiciones será íntegramente digital, gracias al sistema informático de la Consejería y a la colaboración de la Agencia Digital de Andalucía. La administración señala que la digitalización permite gestionar la logística de cientos de tribunales, miles de vocales y decenas de miles de aspirantes en un plazo aproximado de un mes.

Según la Consejería, este modelo evita la impresión de más de dos millones de documentos en papel. La solicitud de participación, la presentación de méritos, la programación didáctica, las calificaciones, las rúbricas y las actas del expediente se tramitan de forma telemática y segura.

En paralelo, se mantienen las medidas de conciliación implantadas en Andalucía. Entre ellas, la posibilidad de que las mujeres con hijos lactantes puedan recuperar el tiempo de lactancia durante la prueba, así como el aplazamiento por razones vinculadas al parto y al puerperio dentro de los días de actuación de los tribunales.

Junto al proceso de nuevo ingreso, también se desarrollarán en los mismos tribunales las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para personal funcionario de carrera del subgrupo A2, con un mínimo de seis años de antigüedad. En este caso, se ofertan 120 plazas.