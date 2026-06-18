El calor pone en aviso amarillo a Andalucía: las temperaturas podrán alcanzar los 40ºC

El calor intenso volverá a marcar la jornada de este jueves, con diez comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas y con Castilla y León, Asturias y Cantabria pendientes también de las lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor estarán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Burgos; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid; vertiente cantábrica de Navarra, Centro y Pirineo navarro y ribera del Ebro de Navarra; Álava y Guipúzcoa; y ribera del Ebro de La Rioja.

Además, habrá avisos por tormentas en Salamanca y Zamora; y por lluvias y tormentas, León y Palencia; suroccidental asturiana, central y valles mineros; y la cordillera y Picos de Europa; y Liébana (Cantabria).

Previsión de Aemet

De este modo, AEMET ha indicado que la influencia de las altas presiones estabilizará hoy el tiempo en buena parte de la Península y Baleares. En Andalucía, el tercio este, Baleares y el Cantábrico oriental habrá cielos poco nubosos o despejados. En cambio, en los litorales del norte y de Cataluña se esperan nubes bajas desde la mañana, aunque con tendencia a despejar.

A partir del mediodía, el pronóstico recoge que se desarrollará nubosidad de evolución en el interior. Por ello, se prevén chubascos y tormentas, con posibles rachas de viento muy fuertes, en la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte y, menos probables, en Extremadura y los Pirineos. Mientras tanto, los cielos en Canarias estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur.

¿Qué día hará más calor en Sevilla esta semana? Sevilla afronta una semana marcada por el calor intenso, con máximas que se moverán prácticamente todos los días entre los 37 y los 38 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, elaborada este jueves 18 de junio a las 05:50 horas. El calor más alto llegará en varios días, ya que la capital sevillana alcanzará los 38 grados este jueves 18, viernes 19, sábado 20, domingo 21 y martes 23 de junio. Por tanto, no habrá un único pico de calor, sino una sucesión de jornadas muy calurosas con valores propios del verano sevillano. Este jueves 18 de junio, la máxima prevista es de 38 grados, con una mínima de 22. El cielo estará poco nuboso, con nubes altas durante las horas centrales del día, y no se esperan lluvias. A las 12:00 horas ya se prevén 36 grados, mientras que a las 18:00 horas el termómetro marcará 33 grados. El índice ultravioleta será muy alto, con valor 9. El viernes 19 repetirá máxima de 38 grados y mínima de 22. La jornada estará marcada por intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 10% en la segunda mitad del día. El viento del suroeste podrá dejar rachas de hasta 40 km/h, aunque el calor seguirá siendo protagonista. El sábado 20 mantendrá también los 38 grados de máxima y los 22 de mínima, con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvia. Será una jornada estable, seca y plenamente veraniega, con índice ultravioleta de 9. El domingo 21 será otra de las jornadas más calurosas de la semana, con 38 grados de máxima y una mínima algo más alta, de 23 grados. El cielo seguirá poco nuboso y no se esperan precipitaciones, por lo que la sensación de calor se mantendrá durante buena parte del día y también durante la noche. El lunes 22 será el día menos caluroso dentro de este episodio, aunque el descenso será muy leve: la máxima bajará hasta los 37 grados, con mínima de 22. El cielo continuará poco nuboso y tampoco se esperan lluvias. El martes 23 volverán los 38 grados, con mínima de 23 e intervalos nubosos. La previsión recoge una probabilidad de precipitación del 20%, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso. En resumen, Sevilla vivirá una semana de calor sostenido. Los días más calurosos serán jueves, viernes, sábado, domingo y martes, todos con 38 grados, mientras que el lunes será el único día con una máxima ligeramente inferior, de 37 grados.

Temperaturas máximas y noches tropicales en Andalucía

Jueves 18. La jornada estará marcada por los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Andalucía. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de Sierra Morena, donde no se descartan chubascos y tormentas ocasionales. Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a días anteriores, mientras que los vientos soplarán flojos y variables, aunque serán moderados de componente este en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho.

Viernes 19. El calor seguirá siendo protagonista, especialmente en el valle del Guadalquivir, donde se esperan máximas significativamente altas. Predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en Sierra Morena. Además, existe la posibilidad de que se registren chubascos acompañados de tormenta en las sierras orientales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones y los vientos serán flojos, con algunos intervalos moderados durante la tarde.

Sábado 20. El fin de semana comenzará con tiempo plenamente estable y cielos despejados en prácticamente toda la comunidad. Las temperaturas iniciarán una tendencia ascendente que será especialmente notable en las máximas, intensificando la sensación de calor. También aparecerá polvo en suspensión en el extremo oriental andaluz, mientras que los vientos continuarán siendo flojos y variables.

Domingo 21. La situación será muy similar, con cielos poco nubosos o despejados y ambiente plenamente veraniego. Las temperaturas volverán a subir en buena parte de Andalucía, aunque localmente podrían mantenerse sin cambios. El polvo en suspensión persistirá en el extremo oriental y los vientos seguirán siendo flojos, con intervalos moderados del noreste en el litoral mediterráneo oriental.

Viento y brisas en los litorales

Por lo demás, AEMET ha indicado que hoy el viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas. De este modo será flojo en general, moderado en el sureste y con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho. En el tercio oriental será de componente este y flojo, y en el resto, variable y también flojo. En Canarias el viento será de componente norte, moderado en zonas expuestas.