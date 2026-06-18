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El alcalde de Chiclana plantea una abstención condicionada del PSOE si Juanma Moreno acepta la nueva financiación autonómica para invertir más en sanidad y educación

José María Román, uno de los referentes del municipalismo socialista andaluz, reflexiona a título "personal y como alcalde" sobre la posibilidad de un acuerdo para evitar que Vox entre en el Gobierno y apunta a un adelanto electoral: "El chicle no da más de sí´

El alcalde de Chiclana, José María Román

El alcalde de Chiclana, José María Román / El Correo

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

El alcalde de Chiclana, José María Román, es una de las voces más destacadas del municipalismo socialista. Incluso en los peores ciclos electorales, como el de 2023, su ciudad, con más de 90.000 habitantes, se ha mantenido como el gran bastión en la provincia de Cádiz y uno de los mayores de Andalucía. Desde esa posición, la de un regidor al margen de los puestos de dirección orgánica, el regidor ha analizado en una entrevista en 7TV Cádiz la posibilidad de una abstención del PSOE que permita gobernar a Juanma Moreno sin pactar con Vox.

Román, que lleva años manteniendo un perfil propio en el complejo PSOE de Cádiz, ha planteado la posibilidad de una "abstención condicionada" de los socialistas en el Parlamento andaluz con el objetivo de adoptar una estrategia "útil". En primer lugar, para evitar un gobierno con Vox que lleve al PP "más aún a la derecha" y que tenga consecuencias que sufra la ciudadanía. Es decir, un planteamiento similar al expuesto por UGT Andalucía en una carta abierta de la que en cualquier caso el alcalde gaditano se desvincula por completo. Sí comparte con el sindicato estrechamente vinculado a los socialistas el rechazo al planteamiento de que la mejor posición es esperar a que la ciudadanía experimente las consecuencias de la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno aunómico.

En segundo lugar, para que la Junta de Andalucía se vea obligada a cambio de la abstención, a aceptar el nuevo modelo de financiación diseñado por la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero,  y que concede a Andalucía 4.850 millones de euros más y otros 965 millones adicionales a través de la reforma del Fondo de Compensación. "En municipios como Chiclana el Gobierno de Moreno no ha hecho nada con las necesidades que tenemos de centros de saludo, educativas o de infraestructuras. Pues una opción es que tenga este dinero y se invierta en las necesidades de la población", explica a este periódico.

Una reflexión personal

El alcalde de Chiclana, en cualquier caso, subraya que se trata de una "reflexión personal" y como alcalde de un municipio con "falta de inversiones y la pasividad de la Junta de Andalucía", pero que en ningún caso supone un paso para abrir un debate interno o plantear un cambio en la estrategia del PSOE.

De hecho, en la misma entrevista concedida a 7V Cádiz, el alcalde de Chiclana, plantea abiertamente la necesidad de un adelanto electoral ante la situación del Gobierno de Pedro Sánchez por las distintas causas judiciales. Una posición muy extendida entre alcaldes y candidatos a las elecciones de 2027 que temen que las tensiones y el desgaste puedan mermar sus aspiraciones a mantener o recuperar gobiernos. "El chicle no da más de sí", llegó a afirmar.

Sin negociaciones

La voz del alcalde de Chiclana ha sido la primera con peso institucional en plantear públicamente la opción de una abstención. También lo hizo la dirección de UGT Andalucía generando un escenario de máxima tensión con la dirección socialista de San Vicente.

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No obstante, en la Ejecutiva Regional del PSOE Andaluz se descartó cualquier opción de abstención. De hecho, tampoco el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha planteado negociación alguna con los socialistas o el resto de formaciones de izquierda. Desde el primer día asumió que no había opciones de diálogo y se centró en el acuerdo con Vox

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