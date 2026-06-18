La ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitales

La ola de calor en Andalucía se intensifica. Aemet ya informa de temperaturas de entre 42 y 45 grados a la sombra de máxima en varios puntos de la región en el apogeo de este fenómeno el martes, pero con un comienzo de temperaturas muy altas ya el domingo, cuando varias provincias comenzarán a sufrir temperaturas en el entorno de los 40 grados, como Córdoba, Granada, Jaén o Sevilla. Las noches tampoco se librarán del calor, serán en la mayoría de los casos tropicales -termómetros no inferiores a los 20 ºC- e incluso tórridas -no inferiores a los 25 ºC- en algunas provincias andaluzas.

Este fenómeno no será un problema solo de España, ya que buena parte de Europa afronta su primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano astronómico. El episodio estará impulsado por un anticiclón situado en el centro del continente y dejará temperaturas muy elevadas en los próximos días, con máximas cercanas a los 40 ºC en Madrid o París y valores próximos a los 35 ºC en Berlín, Roma, Lisboa o Londres, según advierten los servicios meteorológicos de varios países europeos.

Picos de 42, 44 y 45 grados en Jaén Sevilla y Córdoba

La ola de calor empezará a asomar en Andalucía desde el sábado, sobre todo en las capitales del interior, donde Córdoba y Jaén alcanzarán los 39 grados y Sevilla y Granada llegarán a los 38. En el litoral, el calor será más contenido, con 34 grados en Almería, 32 en Málaga, 31 en Huelva y 27 en Cádiz, aunque será solo el primer aviso de un episodio que irá claramente a más durante las siguientes jornadas.

El cambio más notable llegará el domingo, cuando el calor dará un salto importante en buena parte de la comunidad. Ese día, Córdoba y Jaén subirán hasta los 41 grados, Granada alcanzará los 40 y Sevilla y Almería se situarán en 38, consolidando ya un escenario de temperaturas muy altas en las capitales del interior. La situación se mantendrá el lunes y alcanzará su punto más duro entre el martes y el miércoles, con previsiones de hasta 45 grados en Córdoba, 44 en Sevilla, 42 en Jaén y 40 en Granada, mientras que Huelva, Cádiz y Málaga también experimentarán un ascenso progresivo.

Temperaturas el martes (izda.) y el miércoles (dcha.). / Aemet

Noches tropicales y tórridas

El episodio también se dejará notar durante la noche, con mínimas en claro ascenso conforme avance la ola de calor. En meteorología se habla de noche tropical cuando la temperatura mínima no baja de los 20 grados, mientras que una noche tórrida se produce cuando esa mínima se mantiene en 25 grados o más. Con esa referencia, buena parte de las capitales andaluzas encadenarán noches tropicales durante el episodio y, a partir del martes, varias entrarán ya en valores de noche tórrida, especialmente Almería, que llegará a 28 grados de mínima, y Sevilla, Jaén, Cádiz y Málaga, con registros de entre 25 y 26 grados entre el martes y el miércoles. Estas temperaturas nocturnas dificultarán el descanso y reforzarán la sensación de calor acumulado durante varios días consecutivos.