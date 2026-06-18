Paco Onieva, el joven oboísta de Sevilla que oposita este sábado para defender la Música en las aulas: "Además de estudiar tenemos que ensayar"

Para Paco Onieva (Sevilla, 1991), músico y oboísta, la asignatura de Música arrastra desde hace años un problema de prestigio en colegios e institutos. También la figura del profesor que la imparte. "No tiene el mismo peso que los profesores de Lengua, Matemáticas o Historia", asegura. No lo dice por él, claro, sino por la percepción que, a su juicio, mantiene buena parte del alumnado, de las familias e incluso de algunos compañeros docentes. Lo sabe porque lleva desde 2021 transitando por centros e institutos e impartiendo clases de Música y de Historia de la Música. Su objetivo es, precisamente, darle la vuelta a esa tendencia y cambiar la mirada que tiene la sociedad sobre esta disciplina. Para ello, necesita conseguir una plaza en el sistema educativo público andaluz. Y la oportunidad llega este sábado, 20 de junio, con las oposiciones docentes de Andalucía.

Paco es una de las más de 21.000 personas que este sábado se enfrentarán a una prueba teórica y a otra práctica para conseguir alguna de las 5.047 plazas convocadas por la Consejería de Educación en la categoría de Secundaria, Música y Artes Artísticas y Formación Profesional. En la especialidad de Música en Secundaria se han ofertado 151 plazas: 135 de turno general y 16 de reserva por discapacidad, de las que una figura como reserva pendiente y 15 como reserva ordinaria. Más allá de las especialidades por instrumento, esta es la que hace referencia a la asignatura de Música en los institutos. En términos generales, la caída de participantes respecto al año pasado -al no convocarse en esta ocasión plazas para maestros- ha rebajado también la media de aspirantes por vacante. En concreto, hay una media aproximada de cuatro docentes por plaza.

Es la tercera vez que Onieva se presenta al examen. La primera fue en 2022 y la última, en 2024. Como muchos otros jóvenes músicos, la pandemia marcó un antes y un después en su carrera como intérprete. Toca el oboe desde primero de la ESO, estudió el Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y terminó sus estudios en 2016. Desde entonces, pasó por varias orquestas, como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Málaga o la de Córdoba. El covid, que paralizó la actividad en todos los teatros durante muchos meses, rompió muchos de sus contratos. "Entonces decidí empezar a acceder a bolsas de trabajo", recuerda.

Estoy a jornada completa y tengo que hacer malabares para organizarme. Ahora mismo doy clases, las preparo, corrijo y saco tiempo para estudiar

En 2021 entró como interino en la bolsa de empleo extraordinaria y ese mismo año empezó a estudiar para la oposición de 2022. Siempre ha compatibilizado el estudio con su jornada como profesor. Y eso ha sido, para él, lo más complejo de todo este proceso. "Este ha sido un año durísimo, la verdad. Cada vez es más dificil sacar tiempo para el estudio. Estoy a jornada completa y tengo que hacer malabares para organizarme. Ahora mismo doy clases, las preparo, corrijo y saco tiempo para estudiar", abunda.

Como tantos aspirantes, Paco también ha recurrido a un profesor para prepararse las pruebas. Pero nada de academias. En su caso, ha escogido a un preparador individual que le ha guiado durante todo este proceso. "Para organizarse, es fundamental marcarse objetivos semanales y mensuales. Yo empecé con un tema por semana y después subí a dos. Hay que tener en cuenta que nosotros, además de estudiar también tenemos que ensayar", explica. Una de las grandes peculiaridades de los exámenes de los instrumentistas -y de los musicólogos- es la parte destinada a la interpretación de un instrumento. "De todo, es la que menos me preocupa, aunque es una prueba exigente", reconoce.

Las horas contadas para estudiar

El día a día de Onieva es largo. Se despierta a las seis y media de la mañana para estudiar una hora y media antes de irse a trabajar. Durante su rato en el centro, intenta aprovechar el tiempo para "solventar" todas aquellas tareas relacionadas con las clases y así poder dedicarse de lleno al estudio cuando regresa a su casa. "Vivo solo, así que también tengo que ocuparme de todo lo relacionado con la casa. Cuando termino, por la noche, vuelvo a estudiar", comenta.

En la especialidad de Música en Secundaria se han ofertado 151 plazas: 135 de turno general y 16 de reserva por discapacidad, de las que una figura como reserva pendiente y 15 como reserva ordinaria

Este es el ritmo de vida del músico desde que aspira a conseguir una plaza en el sistema educativo público. Una rutina de trabajo, estudio, clases, correcciones y horas robadas al descanso. "Si no lo estás viviendo, no te haces a la idea de lo duro que es", insiste.

Este sábado, 20 de junio, se presenta a un examen donde pueden preguntarle por hasta 70 temas diferentes. En la parte práctica, más allá de tocar, también deberá hacer un comentario crítico de una pieza musical. Es decir, sonará un fragmento y Onieva tendrá que identificarlo, encuadrarlo en una época concreta y hacer un comentario crítico sobre lo que esté escuchando. "Es muy difícil, la verdad", suspira.

Este joven músico aspira a conseguir una de las 135 plazas de turno general habilitadas para esta especialidad, una cantidad "generosa" que aumenta sus posibilidades de convertirse en profesor titular. Quedan apenas unas horas para que se enfrente a la prueba teórica, pero, más allá de conseguir una plaza, insiste en que su principal objetivo es seguir sumando horas de clase. "Es una asignatura que tiene objetivos tan importantes como cualquier otra. No es fácil conseguir cautivar a los alumnos, pero para eso estamos nosotros".