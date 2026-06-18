El PSOE ofrece al PP pactar una moción de censura contra el alcalde de Algeciras: "Hay que apartar a Landaluce de manera fulminante"

El PSOE ha tendido la mano al PP para registrar de forma conjunta una moción de censura contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que se mantiene como concejal no adscrito desde la investigación por acoso sexual difundida por El Correo de Andalucía que fue finalmente archivada por la Fiscalía del Supremo. A esto se ha añadido en los últimos días supuestas acusaciones de "comportamientos machistas" en el Senado difundidas por El Mundo que habría dejado en el aire la repetición del histórico regidor en las elecciones municipales de 2027.

"Ahora, cuando ya el agua está llegando al cuello del Partido Popular, ha decidido actuar, pero ya es tarde, ha pasado más de un año. Es absolutamente impresentable que si el PP tiene información por la cual el señor Landaluce no puede ser alcalde a partir del próximo año, consienta que lo sea hoy mismo", advirtió el parlamentario autonómico Mario Jiménez quien lanzó la propuesta de una moción de censura conjunta para "apartar de manera fulminante" al alcalde. "Que active inmediatamente la moción de censura para apartar a Landaluce de la alcaldía de Algeciras, mañana mismo, y tendrá el apoyo y el respaldo del PSOE para hacerlo", completó.

Jiménez, además, arremetió contra la posición del presidente del PP, Juanma Moreno, a quien responsabilizó de la situación del alcalde de Algeciras: "Hay una estrategia de ocultación y de encubrimiento absolutamente irresponsable y machista. Ha estado tapando lo que venía pasando en Algeciras, única y exclusivamente por mero interés electoral". En este sentido, reprochó a los populares que si tienen información que justifique que Landaluce sea apartado, "tiene que ponerla a disposición de las instancias judiciales para verificar el alcance y la responsabilidad que pueda aparecer detrás de esos indicios".

"Toda la carga de la prueba la tiene encima Moreno Bonilla: Si cree que el señor Landaluce no es digno de ser representante de su partido a partir del 2027, no puede pensar que lo puede ser en el día de hoy", ha sentenciado Mario Jiménez, quien ha insistido en llamar al presidente en funciones de la Junta a "la responsabilidad, a que deje de encubrir y que actúe para apartar a quienes no actúan correctamente".

Una candidatura en el aire para 2027

El futuro del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, está en el aire a menos de un año de las elecciones municipales. Después de un año marcado por la denuncia por acoso sexual difundida por El Correo de Andalucía (que incluía audios explícitos) y que fue archivada, este miércoles el periódico El Mundo ha difundido la decisión del PP-A de no mantener la candidatura debido a supuestos comportamientos machistas detectados en el Senado. A raíz de esta publicación, nadie ha confirmado la continuidad del histórico regidor, que ha llegado a difundir un vídeo en redes sociales para defenderse en el que ha esquivado su posible salida del Ayuntamiento. En estos momentos sigue sin militar en el PP y como concejal no adscrito.

Según las informaciones difundidas este miércoles, el PP ha recopilado más datos sobre posibles "comportamientos machistas" que se suman a la denuncia por acoso sexual, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que fue archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. A raíz de este material recopilado se habría adoptado la decisión de que el alcalde de Algeciras no continúe en el cargo que mantiene aunque sin formar parte del grupo municipal. Desde la última investigación se mantiene como alcalde aunque como concejal no adscrito y no es militante del PP.

"Mientras otros se dedican a generar ruido, maldad y veneno, nosotros seguiremos generando resultados y ahí es donde seguirán encontrándome, trabajando por Algeciras y por mis vecinos. Llevan años intentando desgastar mi imagen y apartarme de la vida pública. No lo han conseguido y tampoco lo van a conseguir con titulares, rumores o campañas de desprestigio", ha aseverado en un vídeo difundido en redes sociales para responder a la nueva polémica generada.

En ese vídeo, no obstante, el alcalde ha eludido confirmar su continuidad en las listas del PP o la posibilidad de concurrir con otra formación política. "El PP elegirá con total libertad y responsabilidad", advierte en el vídeo.