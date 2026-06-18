Punta Umbría amplía el horario de la hostelería y ocio este verano: estas son las fechas y excepciones

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado una ampliación excepcional del horario de cierre de los establecimientos de hostelería y ocio durante los fines de semana de los meses de julio y agosto. La medida ha sido formalizada mediante un nuevo decreto firmado por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, con el objetivo de adaptar la actividad nocturna al periodo de mayor afluencia turística del año.

La ampliación permitirá que los establecimientos recogidos en el artículo 17.1 del Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía puedan cerrar dos horas más tarde durante una serie de noches estivales vinculadas a la celebración de actividades festivas, populares y tradicionales, así como al incremento de visitantes propio del verano en Punta Umbría.

Dos horas más durante los fines de semana de verano

En concreto, la medida estará vigente durante las noches de los viernes y sábados, desde la noche del 27 al 28 de junio hasta la del 29 al 30 de agosto. Este periodo incluye también las fechas de celebración de las tradicionales Fiestas del Carmen de Punta Umbría, uno de los acontecimientos más destacados del calendario festivo local y una de las citas que más público concentra cada verano.

El Consistorio sostiene que esta ampliación responde a las necesidades específicas de un municipio eminentemente turístico, donde durante los meses estivales se multiplica la población y aumenta de forma notable la demanda de servicios relacionados con la hostelería, el ocio, el comercio y la actividad cultural.

Las terrazas y veladores mantienen su límite horario

La ampliación excepcional, sin embargo, no afectará a las terrazas y veladores, cuyo horario máximo seguirá fijado a las 2.00 horas. A partir de ese momento, estos espacios deberán quedar completamente desalojados y recogidos en un plazo máximo de media hora.

El Ayuntamiento recuerda que la normativa autonómica vigente no permite aplicar esta ampliación excepcional a las terrazas, por lo que el Consistorio no tiene capacidad para modificar este límite horario. De este modo, la medida se aplicará únicamente a los establecimientos incluidos dentro del marco legal previsto por el decreto andaluz.

Apoyo a la hostelería y al empleo local

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha defendido que esta decisión permite seguir “apoyando al sector de la hostelería y ampliando las alternativas de ocio en un municipio eminentemente turístico como Punta Umbría”. Según ha señalado, la medida busca favorecer la actividad económica y contribuir a la creación de empleo durante los meses de mayor dinamismo del año.

Desde el Ayuntamiento se considera que la ampliación de horarios constituye una herramienta útil para reforzar la economía local, ofrecer un entorno más adaptado a las demandas de residentes y visitantes y facilitar el desarrollo de actividades lúdicas y festivas en condiciones de seguridad y calidad.

Punta Umbría refuerza su oferta turística de verano

La decisión coincide con la programación de numerosos eventos culturales, sociales y populares previstos durante los meses de verano en Punta Umbría, especialmente en torno a las Fiestas del Carmen, que cada año atraen a miles de personas al municipio.

Hernández Cansino ha subrayado que “Punta Umbría se prepara cada verano para recibir a miles de visitantes, por lo que resulta fundamental adoptar medidas que favorezcan la actividad económica, amplíen las opciones de ocio y contribuyan a seguir consolidando al municipio como uno de los principales destinos turísticos de Andalucía”.