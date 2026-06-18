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Rescatan a tres menores arrastrados por la corriente en una playa de Isla Cristina

Una rápida actuación del servicio de salvamento evitó consecuencias graves para tres menores que quedaron atrapados por una corriente de vaciante en la playa de Isla Cristina

Momento del rescate de los menores.

Momento del rescate de los menores. / AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Tres menores han sido rescatados este miércoles en una playa de Isla Cristina después de ser arrastrados por una fuerte corriente que les impedía regresar a la orilla, una situación ante la que el Ayuntamiento isleño ha pedido extremar las precauciones durante el baño.

Según ha indicado la Delegación de Playas del Ayuntamiento isleño en sus perfiles de redes sociales, los socorristas han intervenido este miércoles en el rescate de tres menores que fueron arrastrados por una fuerte corriente de vaciante tras nadar hasta la boya de señalización que delimita la zona de baño.

Así, una vez alcanzada la boya, la intensidad de la corriente les impidió regresar a la orilla por sus propios medios, generando una situación de "grave riesgo para su integridad física".

Precaución durante el baño

Ante este hecho, desde el Ayuntamiento isleño han puesto de manifiesto la "necesidad de extremar las precauciones durante el baño", ya que "las dinámicas costeras cambian constantemente debido a la acción del oleaje, las mareas y las corrientes marinas, pudiendo formarse zonas con corrientes de retorno y corrientes laterales de gran intensidad que no siempre son perceptibles desde la orilla".

Así, el Consistorio recomienda no alejarse innecesariamente de la zona segura de baño; no utilizar las boyas de señalización como objetivo de nado; prestar especial atención a las corrientes existentes; respetar en todo momento las indicaciones de los socorristas y la señalización de seguridad; u vigilar de forma permanente a los menores.

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"La rápida actuación del servicio de salvamento evitó consecuencias mucho más graves. La prevención, la prudencia y el respeto a las normas son fundamentales para disfrutar de nuestras playas con seguridad", han concluido.

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