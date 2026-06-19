Aemet confirma la ola de calor: una masa sahariana traerá 44 grados a Andalucía y llegan los primeros avisos naranjas a estas provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una ola de calor que afectará a buena parte de España, incluida Andalucía, entre el domingo 21 de junio y la primera mitad de la próxima semana. El fenómeno estará provocado por la combinación de una dorsal sobre Europa, una situación de bloqueo atmosférico y el descuelgue de una dana al oeste de la península ibérica, factores que favorecerán el desplazamiento hacia el norte de una masa sahariana seca y muy cálida.

Este escenario, unido a la elevada insolación propia de estas fechas, dará lugar a un episodio de calor intenso especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, entre ellos el valle del Guadalquivir, con incidencia directa en zonas de Andalucía, así como en el Cantábrico oriental y el interior de Baleares. La agencia advierte de un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, sobre todo para actividades al aire libre y para personas vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Llegan los primero avisos naranjas a Andalucía

Aunque el calor será una constante en toda Andalucía, cuatro provincias el sábado y cinco el domingo estarán con avisos de Aemet por altas temperaturas, algunos de nivel naranja, además de amarillo. Las provincias afectadas son Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Almería, esta última el domingo. El sábado 20 de junio, los avisos estarán activos entre las 13:00 y las 21:00 horas en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. La situación más complicada se espera en la Campiña cordobesa, Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde habrá aviso naranja por máximas de 40 grados, con posibilidad de superar localmente esa cifra. Además, habrá aviso amarillo en la Sierra y Pedroches, la Subbética cordobesa, la Cuenca del Genil, Cazorla y Segura y la Campiña sevillana, con valores de entre 38 y 39 grados.

El domingo 21 de junio, el calor ganará extensión y los avisos afectarán también a Almería, además de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, de nuevo entre las 13:00 y las 21:00 horas. La provincia de Jaén concentrará los avisos más duros, con aviso naranja en Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, donde se prevén 40 grados y podrían alcanzarse localmente los 42. También seguirá en aviso naranja la Campiña cordobesa, con 40 grados, mientras que el aviso amarillo se mantendrá en la Sierra y Pedroches, la Subbética cordobesa, la Cuenca del Genil, Capital y Montes de Jaén, la Campiña sevillana y el Poniente y Almería Capital, con máximas de entre 38 y 39 grados, e incluso 40 grados de forma local en algunos puntos.

Calor intenso, noches tropicales y riesgo de incendios

En el aviso especial de Aemet, se informa de que las noches también serán muy cálidas en amplias zonas, lo que aumentará la sensación de calor y dificultará el descanso. Además, el peligro de incendios forestales irá en aumento durante el episodio, especialmente por la posible aparición de tormentas secas o con escasa precipitación.

La previsión mantiene todavía un margen de incertidumbre, condicionado por la entrada de calima, la presencia de nubosidad media y alta, las tormentas vespertinas y, sobre todo, la posición final de la dana, que será clave para determinar la intensidad y duración del episodio.

Sábado 20 y domingo 21: comienza el ascenso de las temperaturas

A partir del sábado 20 de junio se espera un ascenso generalizado de las temperaturas en un ambiente calimoso. El repunte será mucho más acusado el domingo 21, especialmente en Galicia y el Cantábrico por la situación de sur. En esas zonas podrían superarse los 36-38 grados en los valles interiores, sin descartar que se alcancen los 40 grados en puntos de la zona oriental.

Ese mismo domingo también se esperan valores de 38-40 grados en el valle del Ebro, depresiones nororientales y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde, con baja probabilidad, podrían rozarse los 42 grados de forma local. En el resto del interior peninsular y de Baleares se alcanzarán de forma generalizada los 35-37 grados, sin descartar que en Mallorca se llegue a los 39 grados.

Tormentas secas y rachas muy fuertes

Durante el domingo también es probable que se formen tormentas en zonas de montaña, muchas de ellas secas o con escasa precipitación. Estas tormentas podrían dejar rachas de viento muy fuertes, un factor añadido de riesgo en un contexto de calor extremo y aumento del peligro de incendios.

En el tercio noroccidental, sin embargo, estas tormentas sí podrían venir acompañadas de chubascos fuertes y granizo, según recoge el aviso especial de la Aemet.

Lunes 22: el calor seguirá subiendo

El lunes 22 de junio es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y en Baleares. Solo se esperan descensos limitados en Galicia y el Cantábrico, aunque allí los valores seguirán siendo elevados.

Ese día podrían alcanzarse los 39-40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, e incluso los 42 grados de forma local. También se prevén temperaturas muy altas en la meseta norte, con máximas de 36-38 grados, mientras que en La Mancha, el interior del sureste peninsular y el interior de Baleares se esperan valores de entre 37 y 40 grados.

De nuevo, la Aemet advierte de la posibilidad de tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta Sur, que podrían producir rachas muy fuertes.

Martes 23: posible punto álgido del episodio

Dentro de una situación de creciente incertidumbre por la posición de la dana, el escenario más probable apunta a que el martes 23 de junio sea el día más intenso del episodio. Las temperaturas podrían seguir subiendo en el tercio occidental y mantenerse con pocos cambios en el resto.

La Aemet prevé máximas superiores a los 39-40 grados en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar los 42 grados en algunos puntos. En el interior peninsular y de Baleares se esperan de forma generalizada entre 37 y 39 grados, mientras que en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir podrían alcanzarse los 40-42 grados, con posibilidad de llegar puntualmente a los 44 grados.

Miércoles 24: primeros descensos, pero todavía con calor muy intenso

A partir del miércoles 24 de junio, el escenario más probable es que comiencen los descensos térmicos, aunque en general serían ligeros. La excepción podría estar en el Cantábrico, donde las temperaturas aún podrían seguir subiendo.

Pese a ese posible alivio parcial, la Aemet espera de nuevo valores de 37-40 grados en los valles interiores de Galicia y Cantábrico, sin descartar los 42 grados en su parte oriental. También se prevén temperaturas de 37-39 grados en las dos mesetas y el interior de Baleares, de 39-40 grados en el valle del Ebro y depresiones nororientales, y de 40-42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El probable acercamiento de la dana podría aumentar la inestabilidad, con más nubosidad y tormentas vespertinas más generalizadas e intensas.

Jueves 25 y viernes: alta incertidumbre sobre el final de la ola de calor

En estos momentos, lo más probable es que los descensos térmicos sean más generalizados y acusados a partir del jueves 25 de junio, aunque la incertidumbre sigue siendo muy elevada. Por ello, la Aemet no descarta que la ola de calor pueda continuar todavía durante esa jornada.

En el escenario más probable, las temperaturas seguirían siendo muy elevadas en el Cantábrico oriental y el valle del Ebro, con valores de 39-40 grados e incluso 42 grados de forma local. También podrían alcanzarse de forma generalizada los 36-38 grados en el interior peninsular, especialmente en los valles fluviales, en interiores del área mediterránea y en el interior de Baleares.

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A partir del viernes, lo más probable es que predominen los descensos, especialmente en la mitad occidental, por lo que dejarían de cumplirse los criterios de ola de calor. No obstante, la Aemet advierte de que las temperaturas seguirán siendo muy elevadas y el peligro importante se mantendrá en el tercio oriental y Baleares.