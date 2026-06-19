Una exposición recuerda la mirada personal y humana de María Clauss, fallecida en Adamuz

'María Clauss. Misión Andalucía. In memoriam' abre este jueves sus puertas en el Museo de Huelva como un emotivo homenaje a la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz, y como una invitación a redescubrir la mirada personal, humana y profundamente comprometida que definió su obra.

La muestra recupera y amplía el trabajo que María Clauss (1969-2026) realizó para el proyecto colectivo 'Misión Andalucía', impulsado por dos instituciones dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Así, incorpora 14 fotografías inéditas a las 19 que formaron parte de la exposición original colectiva homónima que pudo verse entre los pasados meses de febrero y mayo en la sede del CAF en Almeria.

Comisariada por Juan María Rodríguez, director del Centro Andaluz de la Fotografía, la exposición propone, según ha explicado, un recorrido por las imágenes realizadas por María Clauss para 'Misión Andalucía', en la que el paisaje aparece inseparable de quienes lo habitan.

Trayectoria de María Clauss y vínculo con Huelva

Junto a las fotografías, la muestra incorpora una vitrina con material documental que testimonia la estrecha relación profesional que María Clauss mantuvo durante años con el Museo de Huelva.

Además, esta muestra reivindica la amplitud de una trayectoria profesional marcada por la diversidad de registros y el compromiso social. Fotoperiodista, autora, editora y gestora cultural, María Clauss desarrolló proyectos sobre memoria histórica, migraciones, desigualdad o identidad, además de una intensa actividad vinculada a la fotografía, el teatro, la danza y la cultura contemporánea.

Su labor fue reconocida con el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña por 'Donde no habite el olvido', convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón

Inauguración de la exposición en el Museo de Huelva

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, acompañada por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado la muestra que reúne una treintena de imágenes de la autora, "cuya vida y obra están marcadas por la valentía y el compromiso con la provincia de Huelva y con sus habitantes", ha indicado.

"El conjunto constituye el último gran trabajo desarrollado por la fotógrafa antes de su fallecimiento en el trágico accidente de Adamuz, junto a su marido, el periodista Óscar Toro. Sus emocionantes y evocadoras imágenes registran su capacidad de ver de una manera original y cargada de empatía a las personas, los oficios y los paisajes de la provincia de Huelva", ha avanzado Del Pozo.

Acompañada por familiares, amigos y compañeros de la fotógrafa, la consejera de Cultura y Deporte ha hecho hincapié en que "prácticamente todas las imágenes expuestas fueron realizadas en territorio onubense y se presentan por primera vez en la ciudad a la que María Clauss dedicó buena parte de su trayectoria".

Además, ha puesto de relieve la multidisciplinar carrera de esta fotógrafa "comprometida con la memoria, el territorio y sus gentes, cuya obra ha dejado una profunda huella tanto en la fotografía documental andaluza, como en el sector de la gestión y promoción cultural".