Javier Fernández zanja el debate abierto en Andalucía por UGT o el alcalde de Chiclana: "El PSOE tiene que votar en contra de la investidura de Juanma Moreno"

La dirección de UGT Andalucía, el sindicato más relacionado con el PSOE, fue la primera en abrir públicamente el debate de una posible abstención de los socialistas en la investidura de Juanma Moreno para frenar un pacto con Vox. A continuación, han surgido voces referentes del municipalismo como el histórico alcalde de Chiclana, José María Román, que han planteado una abstención "condicionada" a medidas como la aceptación del nuevo modelo de financiación autonómica. De momento, son solo reflexiones más personales tras las que no hay ningún movimiento interno.

Pero la dirección socialista quiere zanjarlas ya para evitar que acaben marcando una agenda política que está centrada en estos momentos en las negociaciones entre PP y Vox. Así lo hizo María Jesús Montero en el inicio de esta semana y así lo ha hecho este viernes en un desayuno informativo de la Cadena SER el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández.

"El PSOE tiene que votar en contra. Nosotros somos la alternativa a Moreno. Quien quiera plantear eso, está generando disfunción e inestabilidad. No podemos apoyar a quien está eliminando los servicios públicos", zanjó Javier Fernández, convertido en los últimos años en uno de los dirigentes socialistas con más peso orgánico e institucional de Andalucía. De esta forma, y en presencia de la portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, expresó todo su respaldo a su posición, y contribuyó a apagar cualquier posible movimiento interno.

Fernández, además, recordó que el PP de Moreno ya evitó abstenerse en 2018 cuando Susana Díaz fue la candidata más votada, y destacó que desde el primer momento ha optado por abrir una negociación con Vox de cuyas consecuencias advirtió. "No sólo es la prioridad nacional, son también el negacionismo climático, las políticas LGTBI o la memoria democrática", apuntó.

No al 'superdomingo' electoral

Hay un segundo debate en el seno del PSOE protagonizado cada vez por más voces de candidatos y alcaldes: la incidencia de la situación del Gobierno de Pedro Sánchez en las expectativas electorales en los municipios, especialmente los de mayor población. Especialmente, ante la posibilidad de una coincidencia electoral en un 'superdomingo'.

"No va a haber coincidencia electoral de las generales con las municipales. En este sentido calma y tranquilidad a los alcaldes", apuntó el secretario general de los socialistas sevillanos. A partir de ahí se abren dos posibilidades: que las generales se adelanten unos meses, una posibilidad que ha abierto por primera vez esta semana el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, o que se celebren justo a continuación, en el mes de julio, cuando corresponden agotando así los cuatro años de legislatura.