La negociación para la investidura en Andalucía se acelera: el presidente del Parlamento reúne a los grupos para evaluar los apoyos de Juanma Moreno

El Parlamento de Andalucía ha activado la nueva fase para la investidura del presidente y la configuración del nuevo gobierno. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, reunirá a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios entre el martes y miércoles para evaluar los apoyos con los que cuenta Juanma Moreno para su investidura. A partir de ahí tendrá de plazo hasta el lunes 29 para elevar una propuesta definitiva y, en su caso, convocar la sesión plenaria. La normativa andaluza no fija un plazo máximo para la celebración de esta sesión pero desde el Gobierno andaluz trabajan desde hace semanas con la posibilidad de que sea en el mes de julio.

El presidente del Parlamento andaluz reunirá a todos los portavoces de los grupos por orden de menor a mayor a distintas horas durante el martes y el miércoles. Empezará por Por Andalucía, seguirá por Adelante, Vox, el PSOE y finalmente el PP. Estas reuniones son el paso previo para la propuesta de candidato a la investidura que en el caso de Andalucía pasa únicamente por Juanma Moreno, al ser el único con opciones reales.

No obstante, la finalización de las reuniones y la propuesta de un candidato no implican la finalización de las negociaciones o una fecha límite. Desde la propuesta hasta que se convoque el pleno pueden pasar semanas o meses, en función de las necesidades del acuerdo entre PP y Vox. Los tiempos, además, están controlados por una Mesa en la que el PP tiene una amplía mayoría con cinco miembros entre vicepresidencias y secretarías frente a dos del PSOE.

Ambiente de optimismo

as negociaciones entre PP y Vox siguen avanzando en cualquier caso con un criterio de "prudencia" y sin difundir oficialmente información el contenido de los puntos de acuerdo que se están cerrando especialmente en el ámbito de la inmigración o el sector agrario, fijado como prioritario por la formación de Santiago Abascal.

"Seguimos trabajando dentro de esa prudencia para, cuanto antes, alcanzar un gobierno que siga dando estabilidad a nuestra tierra, la estabilidad que hemos tenido hasta ahora. Avanzamos con buena letra, poco a poco y con prudencia siempre", apuntó la portavoz del Gobierno, Carolina España. En esta misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado que el diálogo "va bien" y que "hay que dejar trabajando para conseguir un acuerdo de gobierno cuanto antes".

El optimismo destaca también en las valoraciones de la formación de Santiago Abascal. Su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha destacado "la buena disposición" de los dos partidos a la hora de abordar las propuestas de medidas que "están encima de la mesa". En cualquier caso, ha subrayado que "no van a ser diferentes a las planteadas en otras regiones".