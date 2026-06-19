Polémica en la calle Feria de Sevilla por el proyecto de un nuevo bloque de apartamentos turísticos: "Son 68 familias menos en el barrio"

La imagen de la calle Feria cambiará de aquí a 2028. El antiguo edificio de Telefónica se convertirá en un complejo con 68 apartamentos turísticos. Los bloques de apartamentos turísticos se multiplican en el centro de la ciudad mientras crecen las dificultades para obtener licencias de pisos turísticos. Ante este nuevo anuncio y en el marco de un ciclo de protestas, Adelante Andalucía ha denunciado que "para la gente normal no hay vivienda".

El líder andalucista José Ignacio García ha convocado a los medios frente al edificio de Telefónica, tras él han pasado decenas de turistas con sus maletas. En 2028, el inmueble albergará 68 apartamentos turísticos sin recepción o "generar ningún puesto de trabajo". Así, los huéspedes que se alojen en este complejo hotelero tendrán que realizar un check-in online, una técnica que se está extendiendo en el sector turístico sevillano.

Adelante Andalucía ha denunciado la construcción de este edificio con 68 apartamentos turísticos en la calle Feria por parte de dos empresarios alemanes: "¿Para estos extranjeros hay prioridad nacional?". El anuncio se ha producido en plena negociación entre PP y Vox por la gobernabilidad de Andalucía y entre las exigencias de los de Santiago Abascal al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, destaca el concepto de prioridad nacional.

Una empresa que factura 30 millones

"Cuando viene un extranjero con dinero: 'Toma, un bloque de pisos'. Ahora, si viene un extranjero que no tiene dinero, entonces prioridad nacional y lo tratamos como un perro y si se puede ahogar en el Estrecho, mejor que mejor", ha denunciado el líder andalucista. De hecho, ha asegurado que "lo que debería hacer un gobierno es desprivatizar estos 68 apartamentos turísticos y ponerlos en alquiler accesible para que no se vaya ni una familia más de ningún barrio de Andalucía".

No es la primera vez que el portavoz de Adelante denuncia la actividad económica que desarrollan estos dos empresarios alemanes en nuestro país. Ya en la campaña electoral, García estuvo frente a otro edificio en la Ronda de Capuchinos para denunciar que Cesar y Joseph tienen más de 2.600 viviendas en nuestro país. Hoy ha recordado que su empresa, Limehome, "ha declarado una facturación en el último año de 30 millones de euros".

"Por cada VPO que entregan los políticos haciéndose fotitos, no sé cuántos apartamentos turísticos llegan para forrar fondos de inversión", ha lamentado el líder andalucista. Ante el inicio de una nueva legislatura autonómica, García ha subrayado que "la política de vivienda del PP y Vox es exactamente la misma": "Forrar a cuatro listos y que el precio de la vivienda siga encareciéndose de una manera insostenible".

Se dispara el alquiler turístico en Sevilla

La presión del turismo sobre el alquiler en el centro de Sevilla es una evidencia que ahora el Banco de España ha traducido en datos. Según el informe , el 44,9% del mercado de vivienda en alquiler en el centro de la capital hispalense está destinado al turismo, un porcentaje que supera, aunque por apenas tres décimas, a Málaga, segunda en el ranking. Mientras que grandes áreas urbanas como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca se encuentran alejadas de esta cifra.

Las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda han convocado una manifestación en Sevilla en la tarde de este viernes. "Hoy es en Sevilla, dentro de unos días será en Cádiz, en Málaga", ha señalado García para aclarar que su formación política no es la convocante, pero sí que la apoya.