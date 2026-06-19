La Policía Nacional detiene a 14 ultras más de Sevilla y Betis por la pelea en Nervión antes del primer derbi de la temporada

La Policía Nacional ha detenido a otros 14 ultras de Sevilla y Betis por la pelea que tuvieron en Nervión en los días previos al primer derbi de la temporada 2025/2026. Los agentes han procedido recientemente a la detención de los hooligans, a los que se acusa de delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones.

Estas detenciones se han producido en la segunda fase de la Operación Agila. Los detenidos son todos hombres de entre 23 y 48 años que la Policía Nacional ha señalado como miembros de "diferentes grupos ultras vinculados a los principales equipos de fútbol de la ciudad". En el momento de los hechos se detuvieron a otras 14 personas participantes en la pelea. En aquel momento se inició la investigación.

A través de una nota de prensa, la Policía Nacional ha catalogado el enfrentamiento entre ultras como una "reyerta previamente concertada". Además, ha señalado que hubo varios heridos de consideración por lo ocurrido.

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Cabe recordar que esta pelea se produjo a finales de noviembre de 2025, en torno a las 11 de la noche. No ha sido la única que se ha producido a lo largo de este año con motivo de la celebración de los derbis futbolísticos en la ciudad. La Policía Nacional ha informado en varias ocasiones de que habían evitado algún que otro enfrentamiento de este tipo.