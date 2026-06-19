Punta Umbría abre oficialmente la temporada de playa con nuevos servicios y una gran novedad desde el aire

Punta Umbría (Huelva) encara el verano de 2026 con su litoral ya preparado para la temporada alta y con un Plan de Playas presentado este viernes por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y centrado en reforzar los servicios para vecinos y turistas. El dispositivo incluye mejoras en accesibilidad, limpieza, seguridad, equipamientos de playa y oferta turística, con el objetivo de facilitar el uso de sus playas durante los meses de mayor afluencia.

Presentación del Plan de Playas de Punta Umbría 2026. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Vigilancia con dron en la playa y nuevas pasarelas accesibles

Entre las principales novedades de este verano destaca la incorporación de un dron de vigilancia operado por la Policía Local, que permitirá reforzar la seguridad en las playas de Punta Umbría. Este sistema facilitará la supervisión de grandes superficies del litoral, la detección temprana de incidencias, la coordinación con los servicios de emergencia y las labores preventivas durante la temporada estival.

Otra de las actuaciones más destacadas será la instalación de 1.286 metros lineales de nuevas pasarelas de hormigón ecológico en la playa urbana de Punta Umbría. Esta intervención, con una inversión cercana al medio millón de euros, busca mejorar la accesibilidad en la playa, facilitar el tránsito por la arena y avanzar hacia un litoral más cómodo para personas de todas las edades y capacidades.

Limpieza, duchas y equipamientos operativos

La temporada arranca también con los principales servicios de playa ya operativos. Duchas, lavapiés, módulos de aseo y papeleras se encuentran instalados, mientras que la limpieza mecánica de la arena se realizará a diario, incluidos domingos y festivos, entre las 5.00 y las 10.00 horas. Estos trabajos se completarán con labores manuales en pasarelas, accesos, aseos y zonas de mayor uso.

Salvamento, playa canina y chiringuitos

El dispositivo se completa con 60 profesionales de seguridad y salvamento, repartidos entre los ocho puestos de socorro y el Centro de Coordinación Operativa Local, además de embarcaciones, ambulancias, quads, todoterrenos, desfibriladores y sillas anfibias. Punta Umbría mantendrá además la playa canina de La Canaleta, las zonas de sombra adaptadas en Altair, Camarón y Albergue y una oferta de 20 chiringuitos y establecimientos de playa abiertos durante el verano.