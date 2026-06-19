El restaurante de Jaén que ha sido elegido el segundo mejor de toda Europa: "Es uno de los más singulares del mundo"

Un restaurante de Jaén capital se ha convertido en el segundo mejor de toda Europa. Así lo ha señalado la prestigiosa guía internacional Opinionated About Dining (OAD), que ha asegurado que se trata de uno de los negocios "más singulares del mundo": el restaurante Bagá.

Esta publicación que se ha posicionado como la única encuesta gastronómica que incorpora la experiencia del cliente en su sistema de calificación sitúa a este establecimiento jiennense encabezado por el chef Pedro Sánchez como el segundo mejor de toda Europa, solo superado por el restaurante Etxebarri, en Axpe, Vizcaya.

El restaurante con estrella Michelin más pequeño de Europa

"Esta pequeña casa en el corazón de Jaén alberga uno de los restaurantes más singulares del mundo", ha recalcado la guía sobre este restaurante que, con tan solo 45 metros cuadrados y capacidad para pocos más de una docena de comensales, es el restaurante con estrella Michelin más pequeño de toda Europa.

Sobre este restaurante que también cuenta con tres Soles de la Guía Repsol, la publicación ha afirmado: "Pedro ('Pedrito') Sánchez, discípulo de Joseon Alija en Nerua, describe su cocina como una especie de 'Noma en España'. Con un solo ayudante, en una cocina que recuerda a la de una casa, crea una de las cocinas basadas en ingredientes más vanguardistas del panorama gastronómico internacional".

Platos vanguardistas y una cocina basada en el producto

De su cocina, la guía ha destacado platos como las quisquillas en caldo de perdiz en escabeche y el puro champiñón, que presenta una seta con tres texturas diferentes: "Una comida exquisita y una experiencia absolutamente inolvidable".

Este restaurante localizado en la calle Reja de la Capilla número 3 de la capital jiennense destaca por tener una "cocina disruptiva, emocionante, sencilla y sabrosa donde apenas un par de ingredientes bastan para confirmar que este restaurante es algo diferente", tal y como ellos mismos aseguran.

Vandelvira y Dama Juana también destacan en la guía europea

Pero este no es el único restaurante de la provincia de Jaén que ha sido señalado como uno de los mejores de Europa, pues en el listado se pueden encontrar otros dos negocios jiennenses.

Estos son el restaurante Vandelvira de Baeza, en el puesto 41 de Europa y 15 de España, y Dama Juana de Jaén capital, en el puesto 309 y 77 de España.

Los restaurantes andaluces incluidos en Opinionated About Dining

La lista de todos los restaurantes andaluces que componen esta guía son Bagá, en Jaén (2), Vandelvira, en Baeza (41), Aponiente, en El Puerto de Santa María (62), Noor, en Córdoba (72), Kaleja, en Málaga (128), Bardal, en Ronda (146), Tohqa, en El Puerto de Santa María (168) y Arrieros, en Huelva (197).

A estas se suman Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle, Cádiz (200), El Campero, en Barbate (210), Choco by Kisko García, en Córdoba (224), Skina, en Marbella (231), Abantal, en Sevilla (258), Dama Juana, en Jaén (309), LÚ, Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera (315), Sollo, en Málaga (362), Kava, en Marbella (483) y Mantúa, en Cádiz (511).

Completando el listado se encuentran Alevante Ángel León, en Chiclana de la Frontera (553), Restaurante La Costa, en Almería (627), Manzil, en Sevilla (636), Beluga, en Málaga (642), Código de Barra, en Cádiz (645), Nintai, en Marbella (568), Tribeca, en Sevilla (663), Back Tapas Bar & Restauran de Marbella (676), Nobu Marbella (738) y El Invernadero, en Granada (769).